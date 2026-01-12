Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм для использования штрафов за нарушения ПДД на обновление общественного транспорта в регионах страны.
Поручение заключается в подготовке и представлении предложений совместно с комиссиями Госсовета по социально-экономическому развитию и «Народным фронтом». Срок исполнения – 1 июня 2026 года.
Средства от штрафов предложено целенаправленно направлять на обновление парка пассажирского транспорта, особенно троллейбусов и трамваев, в субъектах Российской Федерации.
