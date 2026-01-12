Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД

Путин поручил направлять средства от штрафов ПДД на обновление троллейбусов

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм для использования штрафов за нарушения ПДД на обновление общественного транспорта в регионах страны.

Поручение заключается в подготовке и представлении предложений совместно с комиссиями Госсовета по социально-экономическому развитию и «Народным фронтом». Срок исполнения – 1 июня 2026 года.

Средства от штрафов предложено целенаправленно направлять на обновление парка пассажирского транспорта, особенно троллейбусов и трамваев, в субъектах Российской Федерации.

