«Дунуть в трубочку», поехать к врачу: как не попасть на огромный штраф
Пока новогодние каникулы в разгаре, нелишним будет освежить в памяти некоторые тонкости общения с инспектором ДПС — о них напомнил «За рулем».
В частности, издание рассказало о мерах, которые могут быть применены к водителю, отказавшемуся ехать на медосвидетельствование. Тут правило простое: если вы трезвы и вам предлагают ехать на медосвидетельствование – соглашайтесь. Бояться вам нечего, а отказ в 100% приравнивается к признанию вины. Наказание по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ подразумевает штраф 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Автор статьи отмечает: отказаться от «продувки» на месте еще можно. А вот отказ ехать к врачу – уже статья. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, почитайте внимательно, когда можно за руль после застолья и как эффективно избавиться от последствий употребления алкоголя.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!