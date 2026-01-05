#
5 января
5 января
5 января
«Дунуть в трубочку», поехать к врачу: как не попасть на огромный штраф

«За рулем» напомнил водителям, что бывает за отказ от медосвидетельствования

Пока новогодние каникулы в разгаре, нелишним будет освежить в памяти некоторые тонкости общения с инспектором ДПС — о них напомнил «За рулем».

В частности, издание рассказало о мерах, которые могут быть применены к водителю, отказавшемуся ехать на медосвидетельствование. Тут правило простое: если вы трезвы и вам предлагают ехать на медосвидетельствование – соглашайтесь. Бояться вам нечего, а отказ в 100% приравнивается к признанию вины. Наказание по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ подразумевает штраф 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Автор статьи отмечает: отказаться от «продувки» на месте еще можно. А вот отказ ехать к врачу – уже статья. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, почитайте внимательно, когда можно за руль после застолья и как эффективно избавиться от последствий употребления алкоголя.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
05.01.2026 
