Когда можно за руль после употребления спиртного

«За рулем» напомнил длительность выведения из организма алкоголя разных видов

С Новым годом, дорогие автомобилисты! Если вы в ходе праздника употребляли алкогольные напитки, у нас для вас важная информация.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Понятное дело, многим из нас нужно по делам, несмотря на наступившие новогодние каникулы. Но поездку за рулем лучше отложить, если вы не чувствуете уверенности в собственной трезвости.

Напомним, водитель признается находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если тестер показывает выше 0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, то есть чуть больше 0,3 промилле (0,3 г/л крови).

Но лучше не надеяться на цифры, а перед поездкой убедиться в том, что вы в полном порядке – нужно вспомнить, что именно вы вчера употребляли, и воспользоваться таблицей.

Длительность выведения алкоголя из организма

Количество выпитого, л

60 кг

70 кг

80 кг

90 кг

Пиво 4%

0,1

35 мин.

30 мин.

25 мин.

20 мин.

0,3

1 час 45 мин.

1 час 30 мин.

1 час 20 мин.

1 час 10 мин.

0,5

2 часа 55 мин.

2 часа 30 мин.

2 часа 10 мин.

2 часа

Пиво 6%

0,1

55 мин.

45 мин.

40 мин.

35 мин.

0,3

2 час 35 мин.

2 часа 15 мин.

2 часа

1 час 45 мин.

0,5

4 часа 20 мин.

3 часа 50 мин.

3 часа 15 мин.

2 часа 55 мин.

Тоник 9%

0,1

1 час 20 мин.

1 час

55 мин.

50 мин.

0,3

3 часа 55 мин.

3 часа 20 мин.

2 часа 45 мин.

2 часа 35 мин.

0,5

6 часов 30 мин.

5 часов 35 мин.

4 часа 55 мин.

4 часа 25 мин.

Шампанское 11%

0,1

1 час 35 мин.

1 час 20 мин.

1 час 10 мин.

1 час

0,3

4 часа 45 мин.

4 часа

3 часа 35 мин.

3 часа 10 мин.

0,5

8 часов

6 часов 50 мин.

6 часов

5 часов 10 мин.

Портвейн 18%

0,1

2 часа 35 мин.

2 часа 15 мин.

2 часа

1 час 45 мин.

0,3

7 часов 55 мин.

6 часов 45 мин.

5 часов 55 мин.

5 часов 15 мин.

0,5

11 часов 25 мин.

11 часов 10 мин.

9 часов 50 мин.

8 часов 45 мин.

Настойка 24%

0,1

3 часа 30 мин.

3 часа

2 часа 35 мин.

2 часа 20 мин.

0,3

10 часов 25 мин.

9 часов

7 часов 50 мин.

7 часов

0,5

17 часов 25 мин.

14 часов 50 мин.

13 часов

11 часов 35 мин.

Ликер 30%

0,1

4 часа 20 мин.

3 часа 45 мин.

3 часа 15 мин.

2 часа 55 мин.

0,3

13 часов

11 часов 10 мин.

9 часов 45 мин.

8 часов 40 мин.

0,5

21 час 45 мин.

18 часов 40 мин.

16 часов 20 мин.

14 часов 35 мин.

Водка 40%

0,1

6 часов

5 часов 30 мин.

4 часа 25 мин.

3 часа 45 мин.

0,3

17 часов 25 мин.

14 часов 55 мин.

13 часов 25 мин.

11 часов 35 мин.

0,5

29 часов

24 часа 55 мин.

21 час 45 мин.

19 часов 20 мин.

Коньяк 42%

0,1

6 часов

5 часов 45 мин.

4 часа 55 мин.

4 часа

0,3

18 часов

14 часов 55 мин.

13 часов 55 мин.

12 часов 10 мин.

0,5

30 часов 30 мин

24 часа 55 мин.

22 час 45 мин.

20 часов 20 мин.


Помните: по статье 12.8 КоАП РФ управление автомобилем в нетрезвом виде наказывается штрафом в 45 000 рублей и лишением прав на срок 1,5-2 года! Никуда не спешите и наслаждайтесь долгожданным отдыхом!

Иннокентий Кишкурно
Фото:кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром», 1975 г., реж. Эльдар Рязанов
Фото:кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром», 1975 г., реж. Эльдар Рязанов
