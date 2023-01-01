Как сесть за руль после праздников — журнал За рулем

Как сесть за руль после праздников

Советы тем, кто планирует погулять от души.

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В неделю после Нового Года сложно удержаться от соблазна выпить, однако тем, кто водит машину, нужно быстро прийти в себя, чтобы избежать опасных эксцессов на дороге. Врач-психиатр Сергей Полятыкин дал несколько советов, как это сделать.

По его словам, лучше не употреблять горячительные напитки после 22:00, потому что в ночное время организм требует отдыха. Также не стоит пить больше 50 мл водки или 150 мл вина — такие дозы организм способен переработать без ущерба для себя. Начинать застолье нужно обязательно с еды, а не со спиртного. Алкоголь должен подождать 30–40 минут, пока вы съедите чего-нибудь, желательно, горячего.

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Многие задаются вопросом, а сколько нужно ждать после застолья, прежде чем сесть за руль? У эксперта есть ответ и на это.

«Важно, что после употребления алкоголя должно пройти не менее суток, прежде человек может сесть за руль. Конечно, процесс освобождения от алкоголя довольно индивидуален, а тут еще разнообразное питание, жирная, острая еда. Поэтому нужно быть максимально осторожным, чтобы избежать неприятностей с ГИБДД», — сказал Сергей Полятыкин.

Кстати, однажды мы проверяли можно ли опьянеть от кефира, ряженки или кваса. Ответ на этом видео:

Источник: Газета.ру

Фото: Depositphotos

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