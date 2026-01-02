#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Xpander Cross
2 января
В продаже появился надежный семиместный Mitsubishi с доступной ценой
На рынке РФ появился Mitsubishi Xpander и...
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
2 января
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
Эксперт «За рулем» рассказал, как исключить...
Dongfeng Mach 1.5T
2 января
Инженеры разработали двигатель с рекордной тепловой эффективностью
Dongfeng представила двигатель Mach 1.5T с...

Как избавиться от похмелья, если нужно за руль

«За рулем» напомнил о способах устранения последствий алкогольной интоксикации

С Новым годом, дорогие читатели! Желаем вам в наступившем 2026-м доброго здоровья, в связи с чем напоминаем способы быстрого приведения себя в форму после употребления алкоголя.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»
  • Контрастный душ — так вы стимулируете кровеносную систему и кожу, заставляя токсины выходить через поры.
  • Потребление жидкости — вода без газа или морс.
  • Куриный бульон с вареным яйцом.
  • Продукты с витамином С — лимон, клюква, брусника.
  • Медикаменты: янтарная кислота, полисорб, аспирин.

Если чего-то из представленного нет под рукой, не беда: «За рулем» подготовил для вас полную инструкцию со множеством вариантов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, по закону алкогольное опьянение – это показания тестера выше 0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, то есть чуть больше 0,3 промилле (0,3 г/л крови). По статье 12.8 КоАП РФ, управление автомобилем в таком состоянии – это штраф в 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

Поэтому главный совет такой: побеждать похмелье следует дома, по ходу дела ознакомившись с таблицей длительности выведения алкоголя из организма.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Количество просмотров 12
02.01.2026 
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0