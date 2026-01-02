Как избавиться от похмелья, если нужно за руль
С Новым годом, дорогие читатели! Желаем вам в наступившем 2026-м доброго здоровья, в связи с чем напоминаем способы быстрого приведения себя в форму после употребления алкоголя.
- Контрастный душ — так вы стимулируете кровеносную систему и кожу, заставляя токсины выходить через поры.
- Потребление жидкости — вода без газа или морс.
- Куриный бульон с вареным яйцом.
- Продукты с витамином С — лимон, клюква, брусника.
- Медикаменты: янтарная кислота, полисорб, аспирин.
Если чего-то из представленного нет под рукой, не беда: «За рулем» подготовил для вас полную инструкцию со множеством вариантов.
Напомним, по закону алкогольное опьянение – это показания тестера выше 0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, то есть чуть больше 0,3 промилле (0,3 г/л крови). По статье 12.8 КоАП РФ, управление автомобилем в таком состоянии – это штраф в 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.
Поэтому главный совет такой: побеждать похмелье следует дома, по ходу дела ознакомившись с таблицей длительности выведения алкоголя из организма.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube