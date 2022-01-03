Как победить похмелье: 6 банальных, но работающих советов — журнал За рулем

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Как победить похмелье: 6 банальных, но работающих советов

Сохраняем в закладках, репостим в соцсети, распечатываем и вешаем над кроватью — в ближайшие дни может очень пригодиться.

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Шутки шутками, а непростое физическое состояние в новогодние праздники грозит застигнуть каждого из нас. Мы собрали для вас самые действенные способы победы над «бодуном». По-крупному их можно разделить на четыре больших группы: процедуры, питье, еда и медикаменты. В начале статьи приводятся самые простые способы — мы просто напоминаем вам то, что вы давно знаете.

Быстро и по-простому

  • Контрастный душ — стимуляция кровеносной системы и кожи, токсины быстро выходят через поры.
  • Потребление жидкости — если вода, то лучше без газа.
  • Продукты с витамином С — лимон, мороженые ягоды клюквы или брусники.
  • Витаминные препараты.
  • Лекарства от головной боли.

Дальше более детальная инфа, в которой вы точно найдете то, что лучше всего подходит именно вам.

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Что попить

  • Чай с имбирем и лимоном — быстро облегчает состояние, устраняет тошноту, тревогу, слабость.
  • Вода фильтрованная — стимулирует кровообращение, нормализует перистальтику, вымывает токсины.
  • Вода с соком лимона или лайма — витамин С отлично помогает от похмелья, связывает токсины и способствует их скорейшему выводу, укрепляет иммунитет.
  • Минеральная вода — активно борется с обезвоживанием; из газированных хорошо подойдут Боржоми или Ессентуки-17, но лучше взять негазированную минералку.
  • Натуральные фруктовые соки — фруктоза ускоряет выведение токсинов из организма; хорошо подходит сок из моркови и сельдерея — нормализуются функции печени, стимулируется аппетит, повышается иммунитет.
  • Томатный сок — он хорошо восстанавливает водно-солевой баланс, в идеале это должен быть натуральный сок из томатов.
  • Компоты и смузи — настоящие «витаминные бомбы», которые улучшают общее состояние организма.
  • Отвары из мяты, мелиссы, пустырника, липы, шиповника, облепихи или ромашки — благотворно влияют на организм, ускоряют выведение токсинов.
  • Рассол — за счет содержания солей и эфирного масла укропа нормализует водно-солевой баланс, восстанавливают осмотическое давление в крови.
  • Натуральный квас (без консервантов) — борется с обезвоживанием, насыщает организм полезными кислотами и витаминами группы В.
  • Овсяный отвар — обладает адсорбирующим действием, благотворно влияет на желудок и кишечник, выводит лишнюю жидкость (уменьшает отеки), облегчает головную боль.
  • Какао на воде — насыщает организм магнием (нормализует работу сердечно-сосудистой системы), эффективный антидепрессант (борется с тревогой).

А вот кофе, вопреки стереотипу, пить не стоит: он с похмелья не столько бодрит, сколько усугубляет обезвоживание организма!

Что съесть

  • Куриный бульон с вареным яйцом — легкое похмелье снимает на раз, хорошо борется с более серьезным.
  • Отварная говядина — восстанавливает печень (из-за большого содержания белка), насыщает организм аминокислотами, восстанавливает энергию, нормализует кислотность в пищеварительной системе.
  • Отварная рыба — очищает сосуды, помогает усваиваться витаминам, обновляет клетки организма, повышает иммунитет.
  • Овсяная каша на молоке — обволакивает стенки желудка и благотворно влияет на пищеварительный тракт, а содержащаяся в крупе клетчатка способствует выводу шлаков.

Что поможет из медикаментов

  • Янтарная кислота — способствует восстановлению клеток и тканей, ускоряет выведение токсинов, насыщает кровь кислородом, повышает иммунитет.
  • Глицин — нормализует функции мозга, тонизирует и укрепляет организм, в комплексе с другими средствами хорошо избавляет от недомогания и прострации.
  • Регидрон — активирует работу почек, борется с обезвоживанием и нехваткой минералов; необходимо сочетать с сорбентами и симптоматическими препаратами (см. ниже).
  • Полисорб — обладает адсорбирующим действием, ускоряет выведение токсинов.
  • Энтеросгель — эффективно очищает организм от токсинов, выводит шлаки, восстанавливает функции печени.
  • Уголь черный и белый — эффективные бюджетные сорбенты; при обильном питьевом режиме ускоряют выведение ацетальдегида (токсин, продукт распада этанола).
  • Аспирин — дешевое средство устранения головной боли; не рекомендуется людям с болезнями желудка.

Также в сочетании с сорбентами (полисорб, уголь) помогут: Антипохмелин, Лимонтар, Алка-Зельцер, Зорекс.

Если совсем плохо

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Снять сильный похмельный синдром в короткие сроки можно только при помощи врача-нарколога. Вызванный на дом специалист поставит капельницу (это могут быть водно-солевые растворы, гепатопротекторы, витаминные и минеральные комплексы), назначит специализированные средства и даст рекомендации по быстрому подъему на ноги. В стационарных условиях комплекс мер может быть более широким: аппаратные методики УБОД (ультрабыстрая опиоидная детоксикация), озонотерапия и др.

Главный совет

Побеждайте похмелье дома! Не садитесь за руль, сколь необходимым это ни казалось бы. Вызовите такси или перенесите поездку на потом.

  • А еще лучше — не злоупотребляйте алкоголем и отправляйтесь в путешествие, вот вам Топ-10 мест в России, куда стоит поехать зимой. Счастливого нового года!
  • Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!
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Фото: unsplash

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