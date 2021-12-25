Топ-10 мест в России, куда поехать на выходных зимой

«За рулем» нашел привлекательные и не самые очевидные автомобильные маршруты по снежным красотам в европейской части России в условной однодневной доступности от Москвы.

Великий Устюг

В преддверии Нового года грех не побывать в гостях у русского Деда Мороза. Резиденция сказочного персонажа находится в 13 км от города, в сельском поселении Марденгское и так и называется — вотчина Деда Мороза.

В распоряжении туристов зимний сад, зоопарк, ледник, спорткомплекс, снежные забавы вроде катания с горки на «ватрушке» или гонок на снегоходах. Да и в самом Великом Устюге есть на что посмотреть.

Расстояние от Москвы — больше 900 км, время в пути — примерно 12 часов. Сама по себе дорога довольно унылая и местами не очень хорошего качества, но конечная цель стоит того.

Кострома

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Вторым пунктом нашей программы логично выбрать родину Снегурочки. Да, внучка Деда Мороза живет довольно далеко от дедушки — в отдельной усадьбе в центре Костромы, рядом с Сусанинской площадью и Богоявленско-Анастасииным женским монастырем.

Сусанинской площадь названа не просто так — Кострома, точнее, деревенька в 75 км на северо-восток от нее, еще и родина Ивана Сусанина, который, по легенде, завел отряд поляков на погибель в местное болото.

К счастью, в наши дни заблудиться и погибнуть на пути к Костроме довольно сложно. Почти прямая хорошая дорога длиной в 345 км лежит через Ярославль и занимает около пяти часов.

Кукобой

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Если уж до конца идти по сказочному путеводителю, нельзя обойти вниманием крошечное село Кукобой на границе Вологодской и Ярославской областей. Здесь расположены владения главного антагониста новогодних торжеств — Бабы Яги.

Туристов в селе привлекает еще и невероятно красивый Спасский собор, построенный больше 100 лет назад, и несколько музеев. Имейте в виду, что на весь период праздников вплоть до 10 января в Кукобое принимают только организованные группы.

До Кукобоя ведет всё та же трасса «Холмогоры» по направлению на Ярославль и дальше к Вологде. Расстояние — менее 640 км, расчетное время в пути — семь часов.

Выборг

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Один из немногих городов России, в значительной мере сохранивший средневековый облик и потому особенно величественный зимой. В Выборге вложили много средств в реставрацию знакового исторического наследия: Выборгского замка, Соборной площади, парка «Монрепо».

В окрестностях хороши открыточные карельские пейзажи рядом с Финским заливом и Онежским озером. А любители военной истории наверняка оценят возможность посетить остатки знаменитой линии Маннергейма — полосу оборонительных сооружений, где шли тяжелые бои во время Второй мировой войны.

От Москвы до Выборга больше 800 км, на дорогу уйдет под 10 часов.

Плёс

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Сюда, в места, вдохновившие художника Левитана на живописные пейзажи, приезжают зимой не только за кристально чистым воздухом и завораживающей белизной окружающих просторов. Но и за подлинно зимними развлечениями: катанием на горных и беговых лыжах, коньках, санках и салазках.

Кроме того, туристы любят с ветерком промчаться на аэроходах и снегоходах по берегу Волги: хоть на зимнюю рыбалку, хоть в древний Ипатьевский монастырь.

Дорога до Плёса от Москвы растянулась на 370 км. По Ярославскому шоссе и дальше по трассе «Холмогоры» потребуется примерно пять часов.

Изборск

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Изборск, ведущий свою историю с призвания на Русь варягов во главе с Рюриком в 862 году, имеет статус государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника. Проще говоря, практически всё, что здесь видит глаз, находится под охраной ввиду особой ценности.

Зимой в Изборске не так многолюдно, но все открыто: и музеи, и кафе, и гостевые домики.

От Москвы к Изборску придется ехать больше девяти часов. По трассе М-9 выходит 730 км, а по М-11 с заездом в Великий Новгород — 840 км.

Ярославль

В чем главные преимущества Ярославля? Совсем близко от Москвы, город с невысокой застройкой, развитой культурой кафе и ресторанов, шикарным видом на Волгу (главное, не забыть одеться потеплее, зимний ветер продует насквозь). Как гласит местный рекламный слоган: хотите почувствовать настоящую русскую зиму — приезжайте в Ярославль!

А по пути туда-обратно можно собрать целую коллекцию из достопримечательностей: заехать в усадьбу «Абрамцево», Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, где работают сразу несколько оригинальных музеев (чайника, утюга, хитрости и даже крестьянского дизайна под названием «Конь в пальто»).

До Ярославля всего 270 км, если повезет с пробками, дорога съест меньше четырех часов.

Никола-Ленивец

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Самый большой природно-творческий парк Европы известен, прежде всего, как место проведения летнего фестиваля искусств. Зимой тут не менее интересно. Актуальная новогодняя программа включает экскурсии, мастер-классы, праздничный ужин, лыжи, фейерверк и торжественное поджигание арт-объекта «Жар-птица».

По дороге в Николо-Ленивец стоит заскочить в Звенигород, древний город с впечатляющим Саввино-Сторожевским монастырем.

По Минскому или Киевскому шоссе до Никола-Ленивца — от 200 до 220 км, на всё про всё — около четырех часов.

Суздаль

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Всем известный город Золотого кольца совершенно незаслуженно теряет турпоток в зимние месяцы, а ведь это настоящий музей под открытым небом. Город небольшой, все достопримечательности — в пешей доступности, так что автомобиль понадобится только чтобы туда доехать.

Прямо в городской черте устроены горки для катания на «ватрушках», по заснеженным улицам проносятся запряженные лошадьми сани, в воздухе стоит пряный запах суздальской медовухи. Ну что еще нужно для настоящего зимнего праздника?

Ехать до Суздаля 260 км, дорога хорошего качества — должно хватить менее пяти часов.

Боровск

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Ну и напоследок маршрут в «Этномир». Так называется парк-музей в Боровске Калужской области. На площади 140 га раскинулись павильоны, представляющие архитектуру, кухню, традиции и ремесла огромного множества стран и народов.

В новогоднюю пору в парке запланированы интерактивные экскурсии, тематические мастер-классы, игры и конкурсы на открытом воздухе и много чего еще.

До Боровска от Москвы по Киевскому шоссе чуть больше 100 км, домчать можно всего за два с половиной часа.

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Как видите, вариантов зимних путешествий на автомобиле только в непосредственной близости от Москвы более чем достаточно. Главное, заранее узнавать о расписании работы выбранных для посещения объектов, бронировать места в гостиницах и, разумеется, помнить об ограничениях, наложенных в разных регионах в связи с пандемией.

Фото: ИТАР-ТАСС, Depositphotos, vk.com/snegurochka44, vk.com/babajaga76, facebook.com/ethnomir.official