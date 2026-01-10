В России серьезно выросли штрафы за еще одно нарушение
В России с 9 января вступили в силу новые штрафы за перевозку детей без автокресел.
Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, а текст документа был опубликован 29 декабря на портале правовых актов.
По регламенту, закон начинает действовать через 10 дней после публикации, если не указан другой срок. Поправки внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП. Максимальный штраф для водителей увеличен с 3 до 5 тысяч рублей.
Для должностных лиц штраф теперь варьируется от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. Для самозанятых водителей такси штраф установлен на уровне должностных лиц – 50 тысяч рублей.
Инициатива об ужесточении наказания за нарушение правил перевозки детей без автокресел была внесена в Госдуму в марте 2025 года. Ранее штрафы составляли 3 тысячи рублей для водителей, 25 тысяч для должностных лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц.
