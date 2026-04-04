Продажи Toyota В России выросли вдвое: в чем секрет взрывного роста?

Глава «Автостата» Целиков: объем продаж Toyota в России вырос на 102% в феврале

Продажи Toyota в России в феврале этого года показали взрывной рост, удвоившись по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным аналитического агентства «Автостат», в стране зарегистрировали более 1,9 тысячи новых машин этой марки, тогда как годом ранее было лишь 976.

Причём подавляющая часть этих автомобилей – около 88% – теперь поступает из Китая. Эта переориентация цепочек поставок стала ключевым фактором, позволившим японскому бренду нарастить присутствие на российском рынке. В общем-то, именно китайское производство сейчас поддерживает доступность модели для местных покупателей.

Однако на глобальном фоне российские успехи выглядят довольно скромно. Доля России в мировых продажах Toyota по-прежнему минимальна и составляет всего четверть процента. А в целом по миру февраль для компании оказался не самым удачным: общие объёмы реализации снизились на 2,3%, до 806,9 тысячи автомобилей.

Основной причиной общего падения стал провал на китайском рынке, где спрос на Toyota и её премиальный суббренд Lexus рухнул почти на 14%. В самой Японии тоже зафиксировали небольшое снижение. Так что, по сути, российский рост стал для автопроизводителя ярким, но всё же локальным исключением на фоне более широких негативных тенденций.