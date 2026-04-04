Эти машины идеальны для семейных водителей с детьми

Эксперт Уткина рассказала, какие модели авто оптимальны для семьянинов

При выборе автомобиля для семейных поездок с детьми главными критериями должны быть безопасность и комфорт. Об этом News. ru рассказала Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр». По мнению эксперта, оптимальный выбор – кроссоверы.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:





– Идеальный вариант в таких случаях должен сочетать просторный салон, достаточный объем багажного отделения и передовые системы безопасности. В тройку наиболее подходящих моделей входит Haval Jolion . Этот кроссовер адаптирован для российских условий. Кроме просторного салона, в оснащение входит современное оборудование, а также доступен полный привод.

Уткина подчеркнула: для семейного авто важно обращать внимание на ширину заднего ряда сидений – на нем должно легко помещаться детское автокресло. Для уверенной езды по загородным трассам необходим хороший дорожный просвет. Также нелишним будет многозонный климат-контроль, позволяющий поддерживать комфортную температуру для всех пассажиров.

Еще один достойный вариант – Geely Emgrand . считает эксперт. Эргономичный салон и качественные материалы отделки делают поездки в нем комфортными, а стильный дизайн дополняет практичность. Если семья часто выезжает на природу, стоит присмотреться к Chery Tiggo 8 Pro, считает Уткина. Этот автомобиль привлекает наличием третьего ряда сидений и полным приводом.

