Самый популярный в РФ кроссовер вышел в продажу после обновления

В России бренд Haval объявил старт продаж кроссовера Jolion 2026 года

Кроссовер Haval Jolion, ставший бестселлером российского рынка по итогам 2025 года, теперь доступен у дилеров в модернизированной версии. Как сообщила пресс-служба GWM, кроссовер 2026 модельного года получил ряд изменений в интерьере и технической части при сохранении прежнего внешнего облика.

Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов

Главные новшества коснулись салона и мотора. Рулевое колесо обзавелось более толстым ободом, а центральная консоль под дисплеем – обновленным блоком управления с измененным расположением кнопок и новой поворотной рукояткой для регулировки громкости.

Под капотом остался прежний 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., но его крутящий момент был существенно увеличен – с 230 до 270 Н·м, который теперь доступен уже с 1500 об/мин.

Рекомендованные розничные цены Haval Jolion 2026

Передний привод:

  • Комфорт (МКП) – 2 049 000 руб.
  • Оптимум (робот) – 2 449 000 руб.
  • Премиум (робот) – 2 649 000 руб.

Полный привод:

  • Оптимум (робот) – 2 599 000 руб.
  • Премиум (робот) – 2 799 000 руб.
  • Техно+ (робот) – 2 899 000 руб.

Напомним, что по итогам февраля 2026 года Jolion уступил лидерство в сегменте кроссоверов модели Tenet T7, но продолжает удерживать высокие позиции на рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что на рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda дешевле Tenet и Geely.

Источник:  пресс-служба GWM
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба GWM
13.03.2026 
