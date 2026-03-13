Самый популярный в РФ кроссовер вышел в продажу после обновления

В России бренд Haval объявил старт продаж кроссовера Jolion 2026 года

Кроссовер Haval Jolion, ставший бестселлером российского рынка по итогам 2025 года, теперь доступен у дилеров в модернизированной версии. Как сообщила пресс-служба GWM, кроссовер 2026 модельного года получил ряд изменений в интерьере и технической части при сохранении прежнего внешнего облика.

Главные новшества коснулись салона и мотора. Рулевое колесо обзавелось более толстым ободом, а центральная консоль под дисплеем – обновленным блоком управления с измененным расположением кнопок и новой поворотной рукояткой для регулировки громкости.

Под капотом остался прежний 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., но его крутящий момент был существенно увеличен – с 230 до 270 Н·м, который теперь доступен уже с 1500 об/мин.

Рекомендованные розничные цены Haval Jolion 2026

Передний привод:

Комфорт (МКП) – 2 049 000 руб.

Оптимум (робот) – 2 449 000 руб.

Премиум (робот) – 2 649 000 руб.

Полный привод:

Оптимум (робот) – 2 599 000 руб.

Премиум (робот) – 2 799 000 руб.

Техно+ (робот) – 2 899 000 руб.

Напомним, что по итогам февраля 2026 года Jolion уступил лидерство в сегменте кроссоверов модели Tenet T7, но продолжает удерживать высокие позиции на рынке.

