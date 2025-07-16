Названы самые популярные кроссоверы в России

«Автостат» привел топ-10 самых продаваемых моделей SUV в 1-м полугодии 2025 года

Haval Jolion продолжает занимать первенство в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников на российском рынке. Так, в период с января по июнь 2025 года было продано 25 589 новых таких автомобилей. Jolion выделяется среди конкурентов, находясь на первом месте с ощутимым отрывом.

На втором месте располагается Chery Tiggo 7 PRO Max с продажами в 19 700 единиц. Замыкают тройку внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, продажи которых составили 16 164 и 15 319 автомобилей соответственно.

Пятерку наиболее продаваемых моделей завершают кроссоверы Geely Monjaro с 13 754 проданными автомобилями. В числе первых десяти также оказались Changan UNI-S / CS55 Plus (13 489 шт.), Haval M6 (12 031 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (11 938 шт.), Belgee X50 (11 435 шт.) и Omoda C5 (10 679 шт.).

Продажи остальных моделей не превысили 10 тысяч единиц. В общем за полгода было продано 357,6 тыс. новых автомобилей в данном сегменте, что на 26% меньше по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года.

Несмотря на снижение, сегмент SUV остается самым крупным в российском автопарке, составив 67,4% от общего объема рынка новых легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

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Источник: «Автостат»