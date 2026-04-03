7 мест, полный привод, 9-ступенчатый автомат: испытали новый российский кроссовер
Москвич М90 на фоне младшего брата М70 выглядит модником. Выпендрежные ходовые огни и задние фонари, выдвижные ручки, накладки арок в цвет кузова.
А сомнительнее всего обилие хрома по низу бамперов и дверей – это вызов нашим реагентам. И я знаю, кто из них выиграет – Haval, часто убирающий хром со своих российских моделей при обновлениях, подтвердит.
Агрегаты М90
Зато у М90 побольше клиренс, чем у М70, а полный привод с многодисковой муфтой стоит по умолчанию.
Силовой агрегат здесь такой же, как на М70, но крутящего момента почему-то на 30 Н·м меньше. В качестве компенсации полка максимальной тяги длится не до 3500, а до 4000 об/мин.
Как едет М90
Пока поездил только посуху: в таких условиях задние колеса подключаются без задержки, что на «китайцах» встречается не всегда. Есть система выбора ездовых режимов, включая снежный и универсальный внедорожный.
«Девяностый» тяжелее «семидесятого» на 355 кг и, конечно же, медленнее. Автомат работает флегматично, а особенно заметно тяжесть проявляется на серпантинах: на М90 едешь медленнее, подмечая крены. Впрочем, семейному семиместному кроссоверу наваливать по серпантинам ни к чему.
Подвеска тоже неплоха, хотя те же выбоины М70 проходит «легче».
После 100 км/ч появляется аэродинамический шум в районе передних стоек. Возможно, виной тому слишком вычурная форма корпусов зеркал.
Интересны отличия в работе систем активной безопасности. На Москвиче М70 всё хорошо: адаптивный «круиз» и система удержания в полосе работают мягко и адекватно. А вот на М90 автоматика ощутимо резче: позже начинает притормаживать, грубее корректирует положение в ряду. И почему-то отчетливо хрустят тормоза.
Нашлось место и паре ложек дегтя. На нашем М70 все двери закрывались только при серьезном хлопке. А у коллег на М90 сдался шарнир салонного зеркала. Привычно для «китайцев» климат-контроль не отрабатывает запотевание стекол во влажную погоду.
О ресурсе и надежности пока судить сложно: концерн SAIC доселе в России официально представлен не был, а продажи моделей MG, которые к нам возили дистрибьюторы, умерли в зародыше.
Сколько стоят новые Москвичи
Сборка новых Москвичей пока ведется крупноузловым методом.
Из локализованных элементов замечен только аккумулятор.
Есть полный зимний пакет и оцинковка внешних кузовных панелей (кроме крыши).
По всем параметрам М‑линейка разительно отличается от Москвичей-Джаков. Но и цены другие: М70 с мотором 1.5 оценили в 3,1 млн рублей, двухлитровый потянет на 3,5 млн рублей, а крупный М90 стоит 4,2 млн рублей.
Москвич М90
- Макс. скорость, км/ч 200
- Длина / ширина / высота / база, мм 4983 / 1967 / 1778 / 2915
- Дорожный просвет, мм 190
- Объем багажника, л 332–2093
- Снаряженная / полная масса, кг 2105 / 2587
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1986 см³; 200 л. с. при 4000–5000 об/мин; 350 Н·м при 2500–4000 об/мин
- Трансмиссия полный привод, А9
- Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 65
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube