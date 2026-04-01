Новый кроссовер нашей сборки — на «китайца» не похож!

Опубликован первый тест кроссовера Москвич М70 из линейки британской марки MG

Подчеркивая новизну М‑линейки, Москвич даже запустил под нее отдельный сайт. В основе этих машин уже не JAC, а модели марки MG.

М-линейка Москвича

Среднеразмерный кроссовер М70 в оригинале зовется MG HS, крупный М90 – это MG RX9.

«Семидесятка» симпатична тем, что лишена дизайнерских изысков: традиционные формы, обычные ручки и фары.

С бездорожьем будущий владелец должен быть на «вы». Заявленный клиренс – 182 мм, по факту – еще меньше. Нижний периметр обрамлен глянцевым пластиком, на котором будут оставаться шрамы. И главное: полного привода пока нет, хотя такую версию уже готовят специально для России.

На MG турбо-«четверки» 1.5 и 2.0 выдают 172 и 231 л. с. соответственно.

Для нас их заботливо ужали до 150 и 200 сил ровно. С младшей идет преселективный робот, но куда интереснее старшая версия – с 9‑ступенчатым гидроавтоматом ZF. В нее и сажусь.

Как едет Москвич М70

Москвич М70. Цена в России от 3 099 000 ₽. В этом кроссовере сложно узнать свежего «китайца». Скорее, корейский кроссовер прошлого поколения.

Под дисплеем – ряд физических клавиш, но из климатических настроек тут только обдув лобового и обогрев заднего стекла. Спасает классная придумка: настраивать температуру и скорость вентилятора, а также включать и выключать авторежим можно клавишами на руле.

Непривычно, что по заводским данным турбомотор выходит на пик крутящего момента при 2500 об/мин, тогда как обычно сегодня это 1500–2000 об/мин. Но в реальности тяги и эластичности хватает. О динамике официальные характеристики умалчивают, зато 220 км/ч максималки выглядят солидно.

Коробка «щелкает» мягко и в многочисленных передачах не путается. Хорошо виброизолированный силовой агрегат на «китайцах» встречается далеко не всегда, и тут Москвич выделяется в лучшую сторону.

Приятна и подвеска. Работает тихо. Баланс жесткости и комфорта, на мой вкус, получился правильным. Крены невелики, а перед «лежачими полицейскими» не обязательно тормозить до пешеходной скорости.

Длинная подушка – редкость для машин с китайской ДНК. Угол наклона не регулируется, но профиль спинки удачный.

На втором ряду будет просторно даже баскетболистам. Все положенные атрибуты комфорта в наличии. Выдвинутые вперед подголовники не дают откинуть голову. Багажник отделан приятным ворсом. Полка есть и установлена высоко. По бокам – ниши с сеточками. Пятая дверь поднимается примерно на 190 см. Под полом – докатка, хотя по высоте поместится и полноразмерное колесо.

Обратная связь на руле всё же «синтетическая», хотя он вовсе не легковесен, за что спасибо.

Шумы не досаждают даже после 110–120 км/ч. Впрочем, тестовые машины были обуты в нешипованные зимние шины. Какой будет картина на заводском «лете» – проверим позже.

Московский Гараж

В 1924 году фирма из британского Оксфорда, занимавшаяся продажей и доработкой автомобилей Morris, зарегистрировала эмблему MG. Шесть лет спустя, нарастив объемы собственного производства, была официально основана компания M. G. Car Company. За свою историю она неоднократно меняла владельцев, однако не прекратила свое существование.

В 2005 году марку купил китайский концерн Nanjing Automobile Group. А его, в свою очередь, два года спустя поглотил концерн SAIC. Сейчас линейка MG включает бензиновые и электрические модели от бюджетных седанов до рамных внедорожников. MG – самый популярный в Европе бренд из КНР: в прошлом году продажи превысили 300 тысяч машин.

MG расшифровывается как Morris Garage. Не будь санкций на англоязычные названия, для нашего рынка эмблемы можно было бы не менять, трактуя название уже как Moscow Garage («Московский Гараж»).

Скошенная задняя стойка и спойлер над стеклом придают силуэту динамичность. С мотором 2.0Т машина эти амбиции оправдывает.

Неплохие ездовые настройки, спокойный дизайн, удобные сиденья Непрактичная внутренняя отделка, не хватает более доступной комплектации

Москвич М70 2.0Т

Макс. скорость, км/ч 220

Длина / ширина / высота / база, мм 4655 / 1890 / 1664 / 2765

4655 / 1890 / 1664 / 2765 Дорожный просвет, мм 182

Объем багажника, л 507–1484

507–1484 Снаряженная / полная масса, кг 1750 / 2150

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1986 см³; 200 л. с. при 4000–5000 об/мин; 380 Н·м при 2500–3500 об/мин

Трансмиссия передний привод, А9

Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 65

