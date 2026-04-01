#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
5 апреля
Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
Как модернизируют автомобили Москвич

Эксперт «За рулем» рассказал, сколько российского в современных Москвичах

Москвич 3

Первенец современного «Москвича», кроссовер Москвич 3, выпускается по полному циклу и модернизируется силами российского коллектива.

Производство «тройки» началось в конце 2022 года. За 3,5 года процесс претерпел значительные изменения.

Первое и главное – освоили сварку и окраску, существенно улучшив антикоррозийную защиту. Применяется больше мастики, в скрытые полости закачивается воск, а крылья, двери, капот и крышка багажника оцинкованы.

Постоянно оптимизируется процесс сборки, дабы убрать потенциальные проблемы при эксплуатации. Например, меняется трасса прокладки жгутов проводки во избежание перетирания.

При локализации АБС и системы стабилизации перекалибровали алгоритмы их работы. В частности, убрали опасный момент в работе антипробуксовочной системы, которая при обгоне на скользком покрытии могла резко отключить тягу при проскальзывании колес.

Перешли на российские шины Ikon, выгодно отличающиеся от китайских меньшим уровнем шума.

В планах на этот год – установка амортизаторов российского производства. Сейчас ведется их настройка. Внедрена фирменная телематическая система.

На машины 2026 модельного года ставятся тканевые сиденья во всех комплектациях (были комбинированные и из экокожи). Такая отделка комфортнее и более износостойкая. Перешли на бамперы российского производства – на заднем попутно заменили серебристую накладку на псевдодиффузор.

...и другие Москичи

Завод заявляет, что вся прежняя гамма моделей на базе Джаков остается на конвейере.

Лифтбек 6 нашел за прошлый год 1,5 тысячи покупателей – столько же, сколько его близнец JAC J7 и, например, Porsche Cayenne. Кроссоверов Москвич 8 купили всего 380 штук. Кроссовер Москвич 5 вообще решили в продажу не запускать. Это наводит на мысли, что после освоения полученных машинокомплектов новых партий уже не будет.

Электромобиль Москвич 3е тоже выглядит кандидатом в отставники после появления на том же заводе электромобиля UMO от Яндекса. UMO доступнее и создан на базе более ­современного GAC Aion Y. А еще на подходе Атом.

  • Первый тест и видео кроссовера Москвич М70 из линейки британской марки MG – по этой ссылке.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 5990
01.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0