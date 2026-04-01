Как модернизируют автомобили Москвич
Москвич 3
Первенец современного «Москвича», кроссовер Москвич 3, выпускается по полному циклу и модернизируется силами российского коллектива.
Производство «тройки» началось в конце 2022 года. За 3,5 года процесс претерпел значительные изменения.
Первое и главное – освоили сварку и окраску, существенно улучшив антикоррозийную защиту. Применяется больше мастики, в скрытые полости закачивается воск, а крылья, двери, капот и крышка багажника оцинкованы.
Постоянно оптимизируется процесс сборки, дабы убрать потенциальные проблемы при эксплуатации. Например, меняется трасса прокладки жгутов проводки во избежание перетирания.
При локализации АБС и системы стабилизации перекалибровали алгоритмы их работы. В частности, убрали опасный момент в работе антипробуксовочной системы, которая при обгоне на скользком покрытии могла резко отключить тягу при проскальзывании колес.
Перешли на российские шины Ikon, выгодно отличающиеся от китайских меньшим уровнем шума.
В планах на этот год – установка амортизаторов российского производства. Сейчас ведется их настройка. Внедрена фирменная телематическая система.
На машины 2026 модельного года ставятся тканевые сиденья во всех комплектациях (были комбинированные и из экокожи). Такая отделка комфортнее и более износостойкая. Перешли на бамперы российского производства – на заднем попутно заменили серебристую накладку на псевдодиффузор.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
|
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
|
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки
...и другие Москичи
Завод заявляет, что вся прежняя гамма моделей на базе Джаков остается на конвейере.
Лифтбек 6 нашел за прошлый год 1,5 тысячи покупателей – столько же, сколько его близнец JAC J7 и, например, Porsche Cayenne. Кроссоверов Москвич 8 купили всего 380 штук. Кроссовер Москвич 5 вообще решили в продажу не запускать. Это наводит на мысли, что после освоения полученных машинокомплектов новых партий уже не будет.
Электромобиль Москвич 3е тоже выглядит кандидатом в отставники после появления на том же заводе электромобиля UMO от Яндекса. UMO доступнее и создан на базе более современного GAC Aion Y. А еще на подходе Атом.
- Первый тест и видео кроссовера Москвич М70 из линейки британской марки MG – по этой ссылке.
