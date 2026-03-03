#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Москвич 2026 года — что нового?

Дилеры начали получать кроссоверы Москвич 3 2026 модельного года

Обновленные кроссоверы Москвич 3 начали появляться у официальных дилеров российского бренда.

Все комплектации Москвич 3 2026 модельного года теперь имеют тканевую обивку сидений, тогда как ранее, в зависимости от версии, применялась комбинированная или полностью из искусственной кожи, отмечает разместивший снимки товарной машины источник. Внешне обновленные кроссоверы можно узнать по видоизмененному заднему бамперу, у которого появилась имитация диффузора.

Обивка сидений во всей версиях теперь тканевая
При этом цены на модель остались на прежнем уровне – базовая комплектация Москвича 3 стоит 1 952 000 рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Так выглядят машины 2026 модельного года сзади
Напомним, Москвич 3 является лицензионной копией JAC JS4 (Sehol X4), локализованной в Москве. В 2024 году производство этих машин на заводе «Москвич» было переведено на полный цикл. В планах на 2026 год, несмотря на освоение новых моделей, «тройка» остается драйвером продаж предприятия.

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1255
03.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв