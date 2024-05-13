На «Москвиче» освоили сварку и покраску кузовов

Завод «Москвич» начал производство автомобилей по технологии полного цикла

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сегодня дали торжественный старт производству автомобилей по технологии полного цикла на автозаводе «Москвич».

На предприятии установлена современная роботизированная линия сварки, что позволяет перейти на полный цикл сборки, таким образом, «Москвич» первым среди автозаводов, ранее остановленных западными инвесторами, освоил технологию сборки по полному циклу.

Новая линия включает в себя не только сварку, но и покраску кузова, а также усиленное антикоррозийное покрытие, учитывающее климатические условия России.

Специальная обработка кузова улучшает стойкость и качество покрытия, защищает от попадания гравия и мелких камней.

Дальше локализация будет углубляться, а в перспективе самое главное – создание собственной отечественной платформы электромобиля, отметил Сергей Собянин.

Когогин отметил, что та программа по локализации, которую наметили ранее, будет выполнена в полном объеме с постепенным переходом на собственный металл и штамповку.

Переход на производство полного цикла позволит на четверть снизить логистические расходы предприятия.

На заводе дополнительно создано 490 новых рабочих мест. Собрано более 70 тестовых автомобилей, успешно прошедших все проверки. На линии трудится 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков.

Клиентам впервые будет доступна опция окраски машины в два цвета: черная крыша и кузов – в любом из пяти представленных в модельной линейке цветов.

Источник: пресс-служба мэра и Правительства Москвы