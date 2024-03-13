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«Москвич» ведет переговоры о партнерстве с несколькими автокомпаниями

У завода «Москвич» появится второй партнер-автопроизводитель из Китая

Отечественный автопроизводитель «Москвич» начнет поиски второго восточного партнера. Об этом РБК рассказал источник, осведомленный о планах предприятия. Информацию также подтвердили на КАМАЗе, который является технологическим партнером проекта.

«Вопрос находится на стадии переговоров. Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», – отметил один из собеседников.
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Напомним, в настоящее время партнером «Москвича» является китайский JAC Motors. С конца 2022 года на бывшем заводе Renault налажена сборка автомобилей JAC под маркой «Москвич». Компактный кроссовер Москвич 3 и его электрическая версия Москвич 3е представляют собой китайские модели JAC JS4 и iEVS4. Кроме того, с сентября 2023 года на конвейер завода встал лифтбек Москвич 6 (Sehol A5 Plus, суббренд JAC Motors).

Отмечается, что выручка завода в 2023 году выросла на 38,9%, до 59,2 млрд рублей. По итогам января-февраля 2024 года предприятие реализовало более 1740 экземпляров Москвичей. В марте цены на модели (кроме электрических) снизились по некоторым комплектациям почти на 30%.

Планируется, что в 2025 году на «Москвиче» будет выпускаться новый электромобиль Атом российского производства. Ожидается, что в первый год произведут порядка 5 тысяч единиц таких электрокаров, уточнил источник. Всего в 2025 году планируется выпустить 35 тысяч автомобилей Москвич.

Источник: rbc.ru

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