Две новые модели Москвича впервые показали на публике

На форуме ForAuto-2026 прошел показ кроссоверов Москвич M70 и M90

На проходящем 26 февраля в Москве XVI ежегодном форуме автобизнеса ForAuto-2026 от аналитического агентства «Автостат» состоялась премьера моделей Москвич M70 и M90.

«За рулем» публикует изображения обоих кроссоверов, выставленных перед фасадом МонАрх Отеля, где проходит мероприятие. Отметим, что это первый показ публике перспективных новинок от бренда Москвич. Как известно, крупноузловая сборка обеих моделей началась на московском заводе в декабре 2025 года, а старт продаж намечен на март 2026-го. Оба кроссовера являются копиями моделей SAIС.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Представитель завода «Москвич»Андрей Владимирцев заявил сегодня, что прошедший 2025 год должен был бы быть лучше для Москвича – прежде всего, по продажам. Но основная задача была в стабилизации финансовых показателей, балансе между спросом и складскими запасами.

Локомотивом завода остается Москвич 3. Локализация будет продолжена. Завод определился с выбором нового партнера. Новые Москвичи М70 и М90 впервые представили сегодня широкой аудитории на форуме ForAuto 2026. Цены пока не оглашали.

Пятиместный Москвич М70 известен как MG HS, а также как Roewe RX5, тогда как более крупный семиместный Москвич М90 – клон MG QS и Roewe RX9. Накануне нынешней презентации в СМИ появилась неофициальная информация, что Москвич М70 с учетом спецпредложений будет стоить от 2,7 млн рублей. Представители бренда эти данные не подтвердили и не опровергли.

