#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чем обрабатывают дороги — реагенты проверили на безопасность!
26 февраля
Чем обрабатывают дороги — реагенты проверили на безопасность!
Роскачество провело проверку 21 образца...
AUDI E5 Sportback
26 февраля
Продажи AUDI без колец не идут: дилеры проводят распродажи
В КНР дилеры рекордно снизили цены на AUDI E5...
Новый список машин для такси готов: подробности
26 февраля
Новый список машин для такси готов: подробности
Минпромторг передал кабмину обновленный список...

Две новые модели Москвича впервые показали на публике

На форуме ForAuto-2026 прошел показ кроссоверов Москвич M70 и M90

На проходящем 26 февраля в Москве XVI ежегодном форуме автобизнеса ForAuto-2026 от аналитического агентства «Автостат» состоялась премьера моделей Москвич M70 и M90.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

«За рулем» публикует изображения обоих кроссоверов, выставленных перед фасадом МонАрх Отеля, где проходит мероприятие. Отметим, что это первый показ публике перспективных новинок от бренда Москвич. Как известно, крупноузловая сборка обеих моделей началась на московском заводе в декабре 2025 года, а старт продаж намечен на март 2026-го. Оба кроссовера являются копиями моделей SAIС.

Две новые модели Москвича впервые показали на публике

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

Две новые модели Москвича впервые показали на публике

– Представитель завода «Москвич»Андрей Владимирцев заявил сегодня, что прошедший 2025 год должен был бы быть лучше для Москвича – прежде всего, по продажам. Но основная задача была в стабилизации финансовых показателей, балансе между спросом и складскими запасами.

Локомотивом завода остается Москвич 3. Локализация будет продолжена. Завод определился с выбором нового партнера. Новые Москвичи М70 и М90 впервые представили сегодня широкой аудитории на форуме ForAuto 2026. Цены пока не оглашали.

Пятиместный Москвич М70 известен как MG HS, а также как Roewe RX5, тогда как более крупный семиместный Москвич М90 – клон MG QS и Roewe RX9. Накануне нынешней презентации в СМИ появилась неофициальная информация, что Москвич М70 с учетом спецпредложений будет стоить от 2,7 млн рублей. Представители бренда эти данные не подтвердили и не опровергли.

Две новые модели Москвича впервые показали на публике — фото 1608167
Две новые модели Москвича впервые показали на публике — фото 1608168
Две новые модели Москвича впервые показали на публике — фото 1608169
Две новые модели Москвича впервые показали на публике — фото 1608170
Две новые модели Москвича впервые показали на публике — фото 1608171

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  За рулем
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
26.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0