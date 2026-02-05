Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Эксперт: батарея электрокара держит 90% емкости даже после 100 тыс. км пробега

Темпы перехода на электромобили стремительны: если эпохе Генри Форда для первого массового рывка к автомобилизации потребовалось 10–15 лет, то нынешний первый этап электромобилизации занял всего около трех лет.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

В любом случае, мир технологически готов к изменениям, а сами машины становятся все совершеннее и долговечнее. Конечно, многих, волнует вопрос долговечности батареи элеткрокаров (а это основной дорогостоящий элемент машины).

Руководитель бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов рассказал, что, согласно последним исследованиям, аккумуляторы большинства современных электромобилей отличаются высокой стабильностью.

Даже после пробега в 100 тысяч километров потери емкости минимальны и составляют всего около 10%, а средний показатель остаточной емкости удерживается на уровне примерно 90%.

Далее, по его словам, деградация происходит еще медленнее: на дистанции в 200–300 тысяч километров батарея сохраняет около 87% своей первоначальной емкости, что существенно превышает обычные гарантийные пороги, находящиеся в диапазоне 70–80%.

Эти данные, как отметил Бухвалов, позволяют сделать вывод, что ресурса современных аккумуляторов электрокаров хватает примерно на 500 тысяч километров пробега до момента замены.

Надежность силовых компонентов подкрепляется гарантиями производителей. Отдельные компании, например, уже предлагают расширенную гарантию на высоковольтную систему сроком до 8 лет или 160 тыс. км (Tesla, Hyundai, Kia, Volvo, Exeed (Exlantix) и Атом). При этом на практике большинство водителей обновляют автомобиль гораздо раньше, чем исчерпывается даже этот лимит.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Вестник атомпрома»
6 февраля
Что вас удерживает от покупки электромобиля?
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:«Росатом Сети зарядных станций»
Количество просмотров 697
05.02.2026 
Фото:«Росатом Сети зарядных станций»
Поделиться:
Оцените материал:
0