Москвич М70 — рассказываем подробно, что за машина

Эксперт Милешкин раскрыл подробности по новому кроссоверу Москвич М70

Продажи нового кроссовера Москвич М70, как и «старшего» М90, стартовали на прошлой неделе.

«За рулем» уже освещал новинку – например, мы рассказывали читателям про интерьер М70 и его багажник. Однако модель новая, и у наших читателей остается масса вопросов по ней. Эксперт Кирилл Милешкин подготовил небольшой видеообзор по машине, который мы приводим в конце этой заметки. Он напомнил, что в оригинале М70 – это MG HS от китайского концерна SAIC, владеющего британским брендом MG с 2005 года.

В РФ этот переднеприводный кроссовер собирают на заводе «Москвич» под российским наименованием, причем со старта производства есть две версии: 1.5 на роботе и 2.0 на автомате. А будет ли полный привод? Какие еще есть подробности? Сколько стоят такие машины у дилеров? Все ответы – в клипе!