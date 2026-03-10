#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
10 марта
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
Как цифры на шинах влияют на безопасность,...
Lada Largus CNG
10 марта
Ларгус с запасом хода в 1 тыс. км стал доступнее: подробности
АВТОВАЗ расширил линейку комплектаций Lada...
Беспилотный КАМАЗ-54901
10 марта
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без водителя в салоне
Правительство изменило концепцию безопасности...

Москвич М70 — рассказываем подробно, что за машина

Эксперт Милешкин раскрыл подробности по новому кроссоверу Москвич М70

Продажи нового кроссовера Москвич М70, как и «старшего» М90, стартовали на прошлой неделе.

Рекомендуем
Первый тест-драйв Москвича М70!

«За рулем» уже освещал новинку – например, мы рассказывали читателям про интерьер М70 и его багажник. Однако модель новая, и у наших читателей остается масса вопросов по ней. Эксперт Кирилл Милешкин подготовил небольшой видеообзор по машине, который мы приводим в конце этой заметки. Он напомнил, что в оригинале М70 – это MG HS от китайского концерна SAIC, владеющего британским брендом MG с 2005 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В РФ этот переднеприводный кроссовер собирают на заводе «Москвич» под российским наименованием, причем со старта производства есть две версии: 1.5 на роботе и 2.0 на автомате. А будет ли полный привод? Какие еще есть подробности? Сколько стоят такие машины у дилеров? Все ответы – в клипе!

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:«Москвич»
Количество просмотров 42
10.03.2026 
Фото:«Москвич»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич M70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв