Багажник нового Москвича М70 удивил вместительностью (видеообзор)

Эксперт Милешкин оценил багажник нового кросссовера Москвич М70

Сегодня был объявлен старт продаж продаж новых кроссоверов M70 и M90, пополнивших М-линейку бренда.

Пятиместный Москвич М70 только поступил к дилерам, а эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин еще раньше успел оценить его практичность. Видеообзор демонстрирует основные преимущества грузового отсека.

Заявленный производителем объем багажника составляет 507 литров, а сама дверь (что нечасто встречается у китайских автомобилей) открывается на нормальную, удобную высоту.

Помимо простора, эксперт похвалил и внутреннюю отделку из качественного ворса. Продумана и функциональность: по бокам расположены практичные карманы, дополненные сеточками-держателями для мелких вещей, что позволяет эффективно организовать пространство.

Напомним, что «Москвич М70», являющийся локализованной версией кроссовера SAIC (известного на других рынках как MG HS и Roewe RX5), предлагается российским покупателям в двух комплектациях. Базовая версия «Драйв» с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» оценена в 3 099 000 рублей, топовая «Ультра» оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 200 л.с. и классическим 9-диапазонным автоматом стоит 3 499 000 рублей.

Алексеева Елена
Фото:Москвич
06.03.2026 
Фото:Москвич
