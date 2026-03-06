Стартовали продажи кроссоверов Москвич М-линейки, известны версии и цены

Москвич объявил о старте продаж новых кроссоверов M70 и M90

Автозавод «Москвич» вывел на рынок две новые модели – пятиместный кроссовер M70 и семиместный M90, которые уже поступили в 60 дилерских центров бренда.

В дальнейшем география продаж новой линейки будет расширяться.

Переднеприводный Москвич M70 предлагается покупателям в двух версиях. Базовая комплектация «Драйв» оценивается в 3 099 000 рублей, однако с учетом кредита или трейд-ин ее стоимость снижается до 2 689 000 рублей. Этот вариант оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В оснащение входят панорамная крыша с электроприводом, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль и электрорегулировка водительского кресла с функцией памяти.

Версия «Ультра» обойдется в 3 499 000 рублей или 3 209 000 рублей при использовании специальных предложений. Под капотом здесь установлен двухлитровый двигатель мощностью 200 л.с., который агрегатируется с классическим 9-ступенчатым автоматом. Список функций расширен за счет подрулевых лепестков, беспроводной зарядки для смартфона, системы кругового обзора и электрорегулировки сиденья переднего пассажира.

Москвич М70

Что касается семиместного Москвича M90, он доступен с полным приводом и в единственной богато оснащенной комплектации «Ультимейт». Ее стоимость составляет 4 199 000 рублей, а с учетом всех выгод – 3 855 000 рублей. Автомобиль приводится в движение двухлитровым мотором в сочетании с автоматической девятиступенчатой КП.

Москвич М90

В оснащение входят: трехзонный климат-контроль с индивидуальными настройками для пассажиров второго ряда, вентиляция передних кресел и подогревом сидений первого и второго рядов. За безопасность отвечают шесть подушек, комплекс электронных помощников ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, а за качественный звук – аудиосистема Bose с 12 динамиками.

На обе модели распространяется гарантия сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега, а также два года постгарантийной поддержки.

