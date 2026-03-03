Новый Москвич на полном приводе — вот что известно

Кроссоверу Москвич М70 добавят полноприводную версию специально для России

У нового кроссовера Москвич М70 появится оригинальная полноприводная версия, сообщает источник по информации с презентации новинки.

В ходе объявления цен на Москвич М70 и старшую модель М90 стало известно, что «семидесятка», на старте продаж доступная лишь в переднеприводном исполнении, вскоре будет дополнена версией AWD – по примеру старшей модели М90, которая анонсирована исключительно полноприводной. Причем, как указывает источник, у китайского кроссовера MG HS второй генерации, клоном которого является Москвич М70, версии с приводом на четыре колеса нет как таковой.

Ввиду этого на «Москвиче» полноприводный М70 именуют «своей разработкой», отмечает автор заметки. Сроки выхода на рынок Москвич М70 в варианте AWD пока не сообщаются, однако сам по себе факт – уже решенный: полноприводный М70 компания анонсировала еще в рамках презентации линейки М в декабре прошлого года.

Но уже в начале марта у дилеров бренда будут доступны переднеприводные кроссоверы Москвич М70 по ценам от 3 099 000 рублей (без учета выгод) за комплектацию Драйв и до 3 499 000 рублей (также без предоставленной скидки) за версию Ультра. Комплектации различаются не только оснащением, но и силовым агрегатом: у первой 1.5 и робот, у второй – 2.0 и АКП.