Новый Москвич М70 — первые фото интерьера

«За рулем» опубликовал фото салона и двигателя кроссовера Москвич М70

26 февраля в Москве широкой публике впервые был представлен перспективный кроссовер Москвич М70.

Издание «За рулем» опубликовало фотографии внешности М70 и «старшей» модели М90, а также показало, как будет выглядеть интерьер, моторный отсек и багажник (см. галерею под публикацией) грядущей новинки московского завода. Напомним, презентация для широкой общественности состоялась на XVI ежегодном форуме автобизнеса ForAuto-2026, проходящем под эгидой «Автостата» в московском отеле «Монарх».

Новый Москвич М70 — первые фото интерьера

Габариты М70 составляют 4655 / 1890 /1890 мм при колесной базе 2765 мм. Гамма силовых агрегатов будет состоять из турбомоторов 1.5 и 2.0, стыкующихся с 7-ступенчатым роботом и классической 9-диапазонной АКП. По предварительным данным, отдача двигателей составит 149 л.с. и 200 л.с. Привод всех версий – передний.

Новый Москвич М70 — первые фото интерьера

Стоит напомнить, что 5-местный Москвич M70 является клоном кроссовера разработки SAIС, известного на других рынках как MG HS и Roewe RX5. В России же продажи идентичной модели под названием Москвич M70 начнутся уже в марте 2026 года. С декабря прошлого года такие машины собирают за заводе «Москвич» методом крупного узла. По предварительным данным, цена базовой версии с учетом спецпредложений составит около 2,7 млн рублей.

Иннокентий Кишкурно
26.02.2026 
