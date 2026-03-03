Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
Москвич М70 и М90 — объявлены цены

Новые кроссоверы Москвич линейки М будут стоить от 2,7 и 3,9 млн с учетом выгод

Автозавод «Москвич» объявил цены на два кроссовера новой линейки М – 5-местного Москвич М70 и более крупного 7-местного Москвич М90.

Москвич М70, комплектация Драйв:

  • 1.5 турбо, 150 л.с., робот, передний привод;
  • двухзонный климат-контроль;
  • электропривод двери багажника;
  • панорамная крыша;
  • Цена с учетом кредита или трейд-ин – 2 689 000 рублей;
  • Цена без учета выгод – 3 099 000 рублей.

Москвич М70, комплектация Ультра;

  • 2.0 турбо, 200 л.с., 9АКП, передний привод;
  • 6 подушек безопасности;
  • комплекс ADAS;
  • камеры кругового обзора;
  • электроприводы водительского и пассажирского сидений.
  • Цена с учетом кредита или трейд-ин – 3 209 000 рублей;
  • Цена без учета выгод – 3 499 000 рублей.

Известно, что в будущем у «семидесятки» появится и полноприводная версия, которая также получит мотор объемом 2,0 литра. Что касается «старшего» М90, то он уже со старта продаж – на двухлитровом движке и с полным приводом. При этом комплектация — пока одна единственная.

Москвич М90, комплектация Ультра;

  • 2.0 турбо, 200 л.с., 9АКП, полный привод
  • 6 подушек безопасности,
  • 3-зонный климат-контроль,
  • комплекс ADAS,
  • вентиляция передних сидений,
  • продвинутая аудиосистема.
  • Цена с учетом кредита или трейд-ин – 3 855 000 рублей;
  • Цена без учета выгод – 4 199 000 рублей.

Известно, что старт продаж новых кроссоверов линейки М запланирован на начало марта – то есть в реальной продаже у дилеров машины должны появиться буквально со дня на день. Дилерская сеть Москвича насчитывает 60 автосалонов по России.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
03.03.2026 
