Москвич М70 и М90 — объявлены цены
Новые кроссоверы Москвич линейки М будут стоить от 2,7 и 3,9 млн с учетом выгод
Автозавод «Москвич» объявил цены на два кроссовера новой линейки М – 5-местного Москвич М70 и более крупного 7-местного Москвич М90.
Москвич М70, комплектация Драйв:
- 1.5 турбо, 150 л.с., робот, передний привод;
- двухзонный климат-контроль;
- электропривод двери багажника;
- панорамная крыша;
- Цена с учетом кредита или трейд-ин – 2 689 000 рублей;
- Цена без учета выгод – 3 099 000 рублей.
Москвич М70
Москвич М70, комплектация Ультра;
- 2.0 турбо, 200 л.с., 9АКП, передний привод;
- 6 подушек безопасности;
- комплекс ADAS;
- камеры кругового обзора;
- электроприводы водительского и пассажирского сидений.
- Цена с учетом кредита или трейд-ин – 3 209 000 рублей;
- Цена без учета выгод – 3 499 000 рублей.
Известно, что в будущем у «семидесятки» появится и полноприводная версия, которая также получит мотор объемом 2,0 литра. Что касается «старшего» М90, то он уже со старта продаж – на двухлитровом движке и с полным приводом. При этом комплектация — пока одна единственная.
Москвич М90
Москвич М90, комплектация Ультра;
- 2.0 турбо, 200 л.с., 9АКП, полный привод
- 6 подушек безопасности,
- 3-зонный климат-контроль,
- комплекс ADAS,
- вентиляция передних сидений,
- продвинутая аудиосистема.
- Цена с учетом кредита или трейд-ин – 3 855 000 рублей;
- Цена без учета выгод – 4 199 000 рублей.
Интерьер Москвич М90
Известно, что старт продаж новых кроссоверов линейки М запланирован на начало марта – то есть в реальной продаже у дилеров машины должны появиться буквально со дня на день. Дилерская сеть Москвича насчитывает 60 автосалонов по России.
Источник: Максим Кадаков
03.03.2026
