Москвич М70 и М90 — объявлены цены

Новые кроссоверы Москвич линейки М будут стоить от 2,7 и 3,9 млн с учетом выгод

Автозавод «Москвич» объявил цены на два кроссовера новой линейки М – 5-местного Москвич М70 и более крупного 7-местного Москвич М90.

Москвич М70, комплектация Драйв:

1.5 турбо, 150 л.с., робот, передний привод;

двухзонный климат-контроль;

электропривод двери багажника;

панорамная крыша;

Цена с учетом кредита или трейд-ин – 2 689 000 рублей;

Цена без учета выгод – 3 099 000 рублей.

Москвич М70

Москвич М70, комплектация Ультра;

2.0 турбо, 200 л.с., 9АКП, передний привод;

6 подушек безопасности;

комплекс ADAS;

камеры кругового обзора;

электроприводы водительского и пассажирского сидений.

Цена с учетом кредита или трейд-ин – 3 209 000 рублей;

Цена без учета выгод – 3 499 000 рублей.

Известно, что в будущем у «семидесятки» появится и полноприводная версия, которая также получит мотор объемом 2,0 литра. Что касается «старшего» М90, то он уже со старта продаж – на двухлитровом движке и с полным приводом. При этом комплектация — пока одна единственная.

Москвич М90

Москвич М90, комплектация Ультра;

2.0 турбо, 200 л.с., 9АКП, полный привод

6 подушек безопасности,

3-зонный климат-контроль,

комплекс ADAS,

вентиляция передних сидений,

продвинутая аудиосистема.

Цена с учетом кредита или трейд-ин – 3 855 000 рублей;

Цена без учета выгод – 4 199 000 рублей.

Интерьер Москвич М90

Известно, что старт продаж новых кроссоверов линейки М запланирован на начало марта – то есть в реальной продаже у дилеров машины должны появиться буквально со дня на день. Дилерская сеть Москвича насчитывает 60 автосалонов по России.