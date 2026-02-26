#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
26 февраля
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
В АВТОВАЗе назвали начало 2026 года худшим за...
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%
26 февраля
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%
«Автостат»: в 2025 году импорт автотранспортных...
АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета
26 февраля
АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета
Костромин: АВТОВАЗ не планирует повышать цены...

Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона

«За рулем» показал интерьер и моторный отсек кроссовера Москвич М90

В рамках XVI ежегодного форума автобизнеса ForAuto-2026 в Москве прошла первая публичная презентация кроссовера Москвич М90.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Первые снимки с места событий опубликовало издание «За рулем» – по ним понятно, как при дневном свете будет выглядеть флагман новой линейки «М», а отдельная серия фото посвящена интерьеру, багажнику и моторному отсеку. Как известно, 7-местная машина имеет габариты 4983 / 1967 / 1786 мм при колесной базе 2915 мм. Фактически же это клон китайского кроссовера компании SAIC, известного на других рынках как Roewe RX9 и MG QS.

Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В оснащении китайской версии значатся трехзонный «климат», бесключевой доступ, аудиосистема на 12 динамиков, адаптивный круиз-контроль, электрорегулировка, вентиляция и подогрев передних сидений, зеркала с обогревом, складыванием и памятью, парктроники, круговой обзор, панорамный люк и шумоизолирующее лобовое стекло. Российские комплектации пока не раскрываются.

Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона

По предварительным данным, под капотом М90 окажется 2-литровый турбомотор SAIC 20A4E, в варианте для РФ выдающий 200 л.с. Этот двигатель ведет родословную от семейства GM MGE – такими моторами комплектовались, в частности Opel Astra VI генерации. На Москвиче М90 движок работает в паре с 9-ступенчатой АКП, а привод может быть и передним, и полным. Крупноузловая сборка на «Москвиче» идет с декабря 2025 года, а старт продаж запланирован на март 2026-го.

Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608269
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608270
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608271
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608272
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608273
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608274
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608275
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608276
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608277
Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона — фото 1608278

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 44
26.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0