Кроссовер Москвич М90 — первые реальные изображения салона

«За рулем» показал интерьер и моторный отсек кроссовера Москвич М90

В рамках XVI ежегодного форума автобизнеса ForAuto-2026 в Москве прошла первая публичная презентация кроссовера Москвич М90.

Первые снимки с места событий опубликовало издание «За рулем» – по ним понятно, как при дневном свете будет выглядеть флагман новой линейки «М», а отдельная серия фото посвящена интерьеру, багажнику и моторному отсеку. Как известно, 7-местная машина имеет габариты 4983 / 1967 / 1786 мм при колесной базе 2915 мм. Фактически же это клон китайского кроссовера компании SAIC, известного на других рынках как Roewe RX9 и MG QS.

В оснащении китайской версии значатся трехзонный «климат», бесключевой доступ, аудиосистема на 12 динамиков, адаптивный круиз-контроль, электрорегулировка, вентиляция и подогрев передних сидений, зеркала с обогревом, складыванием и памятью, парктроники, круговой обзор, панорамный люк и шумоизолирующее лобовое стекло. Российские комплектации пока не раскрываются.

По предварительным данным, под капотом М90 окажется 2-литровый турбомотор SAIC 20A4E, в варианте для РФ выдающий 200 л.с. Этот двигатель ведет родословную от семейства GM MGE – такими моторами комплектовались, в частности Opel Astra VI генерации. На Москвиче М90 движок работает в паре с 9-ступенчатой АКП, а привод может быть и передним, и полным. Крупноузловая сборка на «Москвиче» идет с декабря 2025 года, а старт продаж запланирован на март 2026-го.

