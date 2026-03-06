Новый отечественный кроссовер удивил запасом места на заднем ряду сидений

Обзор заднего ряда и эргономики салона нового кроссовера Москвич М70

Москвич М70 предлагает пассажирам второго ряда по-настоящему много места. Забраться туда легко благодаря широкому проёму двери, а внутри ждёт абсолютно ровный пол и ширина, которой хватит для трёх взрослых без лишней тесноты.

Москвич М70

Комфорт здесь продуман до мелочей. В распоряжении пассажиров свои дефлекторы климат-контроля, центральный подлокотник и даже обогрев как самих подушек сидений, так и спинок.

Правда, одна деталь может вызвать вопросы. Речь о подголовниках, которые заметно выступают вперёд. Из-за этой конструкции откинуть голову назад и расслабиться в дороге получается не всегда – некоторым такая особенность может не понравиться.





Впрочем, если не зацикливаться на этом нюансе, впечатление от заднего ряда остаётся исключительно положительным. Простор, удобство и полный набор опций делают М70 полноценным семейным кроссовером, где всем будет комфортно.