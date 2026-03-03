Geely Atlas стал доступнее — старт продаж новой версии без полного привода. Цена известна

Рекомендованная цена переднеприводного Geely Atlas составила 3 449 990 рублей

Китайская компания предложила российским покупателям переднеприводную версию популярного кроссовера Geely Atlas. Новинка уже поступила к дилерам и нацелена на тех, кто ищет городской комфорт без переплаты за сложную внедорожную систему.

Под капотом автомобиля хорошо знакомый по моделям Coolray и Cityray 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. В смешанном цикле ему требуется всего 6,8 литра топлива на 100 км. Работает двигатель в паре с 7-ступенчатой коробкой DCT.

Водитель может подстроить характер кроссовера под свое настроение благодаря четырем ездовым режимам: от расслабляющего Eco до зажигательного Sport. Умная электроника также умеет автоматически адаптироваться к манере езды водителя.

Geely Atlas

Новая версия Luxury оснащена 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей и светодиодной оптикой. Внутри – темно-синяя отделка экокожей с контрастной прострочкой, двухзонный климат и атмосферная подсветка.

За безопасность отвечает целый комплекс электронных ассистентов и шесть подушек. Техническая начинка тоже на уровне: цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, крупный 13,2-дюймовый экран мультимедиа и камеры кругового обзора.

Приобрести переднеприводный Geely Atlas можно уже сейчас. Рекомендованная цена на новый автомобиль составляет 3 449 990 рублей, а с учетом дилерских программ она уменьшается до 3 189 990 рублей.

