Совершенно новый кроссовер Geely скоро поступит в продажу всего за миллион

Обновленный Geely Cityray поступит в продажу 17 августа по цене от 1 млн рублей

Совершенно новый кроссовер Geely Boyue, известный в России как Cityray, поступит в продажу 17 августа.

Geely Boyue (Cityray)

Цена по предзаказам варьируется от 91,9 до 112,9 тыс. юаней (примерно 1-1,25 млн рублей), однако открытые продажи могут стартовать с более низкой стоимости, что характерно для китайского рынка, где автомобили часто предлагают дешевле в рознице.

Стоит отметить, что обновленный Geely Cityray стал похож на обновленный Geely Atlas, который выполнен в дизайне более габаритного Geely Okavango.

Geely Boyue (Cityray)

Размеры Cityray составляют 4549 х 1865 х 1650 мм, а колесная база достигает 2707 мм. Кроссовер оснастили улучшенной медиасистемой с экраном размером 14,6 дюйма и операционной системой Flyme Auto 1.8.

Интерьер Geely Boyue (Cityray)

Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autohome