Совершенно новый кроссовер Geely скоро поступит в продажу всего за миллион
Совершенно новый кроссовер Geely Boyue, известный в России как Cityray, поступит в продажу 17 августа.
Цена по предзаказам варьируется от 91,9 до 112,9 тыс. юаней (примерно 1-1,25 млн рублей), однако открытые продажи могут стартовать с более низкой стоимости, что характерно для китайского рынка, где автомобили часто предлагают дешевле в рознице.
Стоит отметить, что обновленный Geely Cityray стал похож на обновленный Geely Atlas, который выполнен в дизайне более габаритного Geely Okavango.
Размеры Cityray составляют 4549 х 1865 х 1650 мм, а колесная база достигает 2707 мм. Кроссовер оснастили улучшенной медиасистемой с экраном размером 14,6 дюйма и операционной системой Flyme Auto 1.8.
Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Autohome