В новом выпуске «Разборки недели» разбираем самые заметные события в автомобильной жизни страны.

В этом выпуске:

В Санкт-Петербурге несовершеннолетним запретили покупать бензин. Распоряжение губернатора предусматривает временные ограничения до конца года.

Под отзывные кампании попали Kia и Subaru . Корейский производитель приглашает владельцев моделей Rio , выпущенных с 2011 по 2018 гг. Японская компания вызывает к дилерам Outback , XV и Legacy 2014-2018 гг. Устранить дефекты обещают бесплатно.

и . Корейский производитель приглашает владельцев моделей , выпущенных с 2011 по 2018 гг. Японская компания вызывает к дилерам , и 2014-2018 гг. Устранить дефекты обещают бесплатно. К новому мотосезону «Разборка недели» знакомит зрителей с громкими дебютами и инновациями в области двухколесной техники.

А еще:

Журналист «За рулем» Кирилл Милешкин провел первый тест-драйв Москвича М70. Первоначально столичные машины будут предлагать только с передним приводом. Силовые агрегаты: 1,5-литровый мотор + роботизированная коробка или 2-литровый ДВС + 9-ступенчатый автомат. Версию с полным приводом, которая появится позже, будут оснащать 2-литровым двигателем. Самый дешевый Москвич М70 (150 л.с.) в базовом оснащении «Драйв» стоит 2 689 000 рублей (без учета выгод – 3 099 000 рублей). В эту версию входят двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и панорамная крыша. Москвич М70 2.0 (200 л.с.) в оснащении «Ультра» стоит 3 209 000 рублей с учетом выгод (3 499 000 рублей без них). У такой машины шесть подушек безопасности, электронная система ADAS, камеры кругового обзора, электропривод не только водительского, но и переднего пассажирского кресла.

Партнером первой весенней «Разборки недели» выступает знаменитый российский бренд FELIX. Подобрать антифриз FELIX для вашего авто необходимо на сайте производителя. Промокод ZARULEM20 на скидку 20% на масла и антифризы FELIX на Озон и WB (по ссылкам на сайте).

Реклама|ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», ИНН 5249046147| erid F7NfYUJCUneTVShufBsC