Москвичи М70 и М90 появились у дилеров — каковы реальные цены?

Официальные дилеры Москвича начали размещать объявления о продаже М70 и М90

На классифайдах начали появляться объявления о продаже новых кроссоверов Москвич М70 и Москвич М90, их размещают официальные дилеры бренда.

Как известно, официальный старт продаж обеих моделей был дан 6 марта – производитель заявил, что машины доступны у 60 дилеров бренда по всей России. Источник приводит в пример пару объявлений – в частности, автосалон в Татарстане предлагает красный Москвич М70 на переднем приводе в базовой комплектации «Драйв» за 2 689 000 рублей с учетом скидки при использовании кредита или трейд-ин. Цена без скидки составляет 3 099 000 рублей.

Таким образом, цена у конкретного дилера (по крайней мере – в объявлении на классифайде) полностью соответствует официально озвученной производителем РРЦ.

Более крупный полноприводный Москвич М90 белого цвета в богатой и единственной на данный момент комплектации «Ультимейт» предлагает дилер из Уфы. Цена составляет 3 855 000 рублей со скидкой и 4 199 000 рублей без нее – и это тоже полное попадание в РРЦ.

«За рулем» уточняет, что на момент публикации заметки на классифайдах в общем доступе находится несколько десятков экземпляров каждой модели. Цены по большей части действительно придерживаются РРЦ, однако иногда могут превышать ее на 10-20 тысяч рублей, а в других случаях, напротив, быть ниже. Например, базовый М70 можно найти за 2 279 000 рублей – судя по описаниям, выставляющие такую цену дилеры готовы сложить скидки по кредиту и трейд-ину (410 тысяч каждая), тогда как остальные дают только какую-то одну.