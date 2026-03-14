«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
14 марта
«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
Китайский автогигант скопировал промо-кампанию...
Интерьер Jetour G700 Dinghuo Ming Dysprosium Edition
14 марта
Эта версия внедорожника от популярного бренда способна дать фору Ленд Крузеру
Jetour открыл предзаказы на внедорожник G700...
Интерьер Zeekr 8X
14 марта
Новый кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением поступает в продажу
Официальная премьера Zeekr 8X и старт приема...

Москвичи М70 и М90 появились у дилеров — каковы реальные цены?

Официальные дилеры Москвича начали размещать объявления о продаже М70 и М90

На классифайдах начали появляться объявления о продаже новых кроссоверов Москвич М70 и Москвич М90, их размещают официальные дилеры бренда.

Первый тест-драйв Москвича М70!

Как известно, официальный старт продаж обеих моделей был дан 6 марта – производитель заявил, что машины доступны у 60 дилеров бренда по всей России. Источник приводит в пример пару объявлений – в частности, автосалон в Татарстане предлагает красный Москвич М70 на переднем приводе в базовой комплектации «Драйв» за 2 689 000 рублей с учетом скидки при использовании кредита или трейд-ин. Цена без скидки составляет 3 099 000 рублей.

Таким образом, цена у конкретного дилера (по крайней мере – в объявлении на классифайде) полностью соответствует официально озвученной производителем РРЦ.

Более крупный полноприводный Москвич М90 белого цвета в богатой и единственной на данный момент комплектации «Ультимейт» предлагает дилер из Уфы. Цена составляет 3 855 000 рублей со скидкой и 4 199 000 рублей без нее – и это тоже полное попадание в РРЦ.

«За рулем» уточняет, что на момент публикации заметки на классифайдах в общем доступе находится несколько десятков экземпляров каждой модели. Цены по большей части действительно придерживаются РРЦ, однако иногда могут превышать ее на 10-20 тысяч рублей, а в других случаях, напротив, быть ниже. Например, базовый М70 можно найти за 2 279 000 рублей – судя по описаниям, выставляющие такую цену дилеры готовы сложить скидки по кредиту и трейд-ину (410 тысяч каждая), тогда как остальные дают только какую-то одну.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 24
14.03.2026 
