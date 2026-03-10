За рулем Москвича М90: раскрыты подробности о 7-местном флагмане

Эксперт Милешкин назвал технические характеристики кроссовера Москвич M90

Журналисты «За рулем» уже успели познакомиться с новым флагманским кроссовером Москвич М90.

Как выяснил эксперт Кирилл Милешкин, технически новинка представляет собой перелицованную модель MG RX9 (бренд принадлежит китайскому концерну SAIC).

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. В паре с ним трудится 9-ступенчатая автоматическая коробка передач (гидроавтомат). Система полного привода реализована через многодисковую муфту.

Габариты кроссовера впечатляют: длина кузова приближается к 5 метрам. Модель предлагается в 7-местном исполнении с трехрядным салоном.

На данный момент Москвич М90 доступен в единственной богатой комплектации «Ультра», которая включает выдвижные дверные ручки, шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, комплекс ADAS, вентиляцию передних кресел и премиальную аудиосистему.

Цена на Москвич М90 стартует от 3 855 000 рублей (без учета специальных предложений – 4 199 000 рублей). Дизайн автомобиля выполнен в современном ключе и соответствует его крупным размерам.