#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
10 марта
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
Как цифры на шинах влияют на безопасность,...
Lada Largus CNG
10 марта
Ларгус с запасом хода в 1 тыс. км стал доступнее: подробности
АВТОВАЗ расширил линейку комплектаций Lada...
Беспилотный КАМАЗ-54901
10 марта
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без водителя в салоне
Правительство изменило концепцию безопасности...

За рулем Москвича М90: раскрыты подробности о 7-местном флагмане

Эксперт Милешкин назвал технические характеристики кроссовера Москвич M90

Журналисты «За рулем» уже успели познакомиться с новым флагманским кроссовером Москвич М90.

Рекомендуем
Багажник нового Москвича М70 удивил вместительностью (видеообзор)

Как выяснил эксперт Кирилл Милешкин, технически новинка представляет собой перелицованную модель MG RX9 (бренд принадлежит китайскому концерну SAIC).

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. В паре с ним трудится 9-ступенчатая автоматическая коробка передач (гидроавтомат). Система полного привода реализована через многодисковую муфту.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Габариты кроссовера впечатляют: длина кузова приближается к 5 метрам. Модель предлагается в 7-местном исполнении с трехрядным салоном.

На данный момент Москвич М90 доступен в единственной богатой комплектации «Ультра», которая включает выдвижные дверные ручки, шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, комплекс ADAS, вентиляцию передних кресел и премиальную аудиосистему.

Цена на Москвич М90 стартует от 3 855 000 рублей (без учета специальных предложений – 4 199 000 рублей). Дизайн автомобиля выполнен в современном ключе и соответствует его крупным размерам.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:«Москвич»
Количество просмотров 35
10.03.2026 
Фото:«Москвич»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич M90

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв