Популярная марка выпустит на рынок РФ новый семейный кроссовер с доступной ценой

Changan анонсировал для России семейный кроссовер CS75 Pro

Changan CS75 Pro готовится к старту продаж в России. Локальное представительство марки анонсировало прибытие большой семиместной модели, которую позиционируют как универсальный вариант для города и дальних поездок, но без завышенной цены.

Под капотом у российской версии будет 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 181 л.с. В паре с ним работает семиступенчатый преселективный «робот», а привод – исключительно передний. Габариты кроссовера составляют 4748 мм в длину и 1870 мм в ширину при колёсной базе 2786 мм. Эти параметры, по словам представителей бренда, обеспечивают просторный второй ряд сидений и вместительный багажник.

Оснащение и мультимедиа

В базовую комплектацию обещают включить довольно богатый набор опций. Речь идёт об адаптивном круиз-контроле, системе автоматического торможения, электроприводе крышки багажника и шумоизоляционных стёклах для передних дверей. Ну а панорамная крыша добавит ощущения простора в салоне.

Цифровая часть представлена виртуальной приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и огромным центральным тачскрином на 14,6 дюйма. Мультимедийная система, помимо сенсорного управления, понимает голосовые команды и поддерживает проекцию со смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay. В общем, скучать в дороге не придётся.