Представлена самая проходимая версия нового Toyota RAV4

Ателье Jaos выпустило пакет доработок для Toyota RAV4 с ценой 425 645 рублей

Компания Jaos выпустила тюнинг-комплект для обновленного Toyota RAV4, который превратит кроссовер в полноценный внедорожник.

Модель основана на версии Adventure. Jaos предлагает не просто косметические улучшения, а функциональный апгрейд. В него вошли защитный обвес, новые колёса и лифт подвески.

Спереди RAV4 получил крупную накладку с четырьмя янтарными светодиодами, напоминающими огни пикапов. Бампер усилили с помощью трёхсекционного расширителя. Профиль стал более массивным благодаря широким накладкам с болтами на крыльях, усиленным порогам и защите стоек. Сзади добавили накладки на багажную дверь и бампер, а также водонепроницаемый поддон в багажник. В комплект включены брызговики на выбор черного или красного цвета.

Toyota RAV4 by Jaos
Toyota RAV4 by Jaos

Jaos заменили стандартные 18-дюймовые диски на 17-дюймовые Adamas BL5. Меньший диаметр дисков позволил поставить вседорожные шины с высоким профилем.

Для любителей бездорожья предлагается комплект Battlez Lift-up с пружинами и амортизаторами, увеличивающий клиренс на 25 мм.

Toyota RAV4 by Jaos
Toyota RAV4 by Jaos

Двигатель остался прежним – объемом 2,5 литра и мощностью 237 л.с. с полным приводом E-Four. Стоимость полного набора доработок – 850 440 иен (425 645 рублей). При этом детали можно купить по отдельности: лифт подвески стоит 109 522 рубля, комплект дисков – 109 522 рубля, а передний бампер – 57 890 рублей.

Публичная премьера тюнингованного RAV4 пройдет на Токийском автосалоне 2026. Там же Jaos покажет обновленные версии Mitsubishi Delica, Nissan X-Trail, Subaru Forester и Toyota Land Cruiser 250.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 25
11.01.2026 
Фото:Carscoops
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+67