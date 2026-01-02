#
Скептики скажут «ИИ»: самые странные диски Rolls-Royce в мире

Немецкий ювелир заказал на свой Rolls-Royce колесные диски в виде часов Rolex

Нет, это не нейросеть, уверяют авторы проекта, тюнинг-ателье Novitec.

В действительности история следующая: этот странный заказ ребята получили от владельца ювелирного бизнеса по имени Клаус. Бизнесмен из Дюссельдорфа решил, что его Rolls-Royce Phantom VIII Series II недостаточно роскошный и эксклюзивный – и попросил тюнеров забацать колесные диски, дизайном повторяющие Rolex Submariner, люксовые наручные часы для подводного плавания.

Взяв фирменный набор Novitec SP3, мастера повторили дизайн «котлов» в мельчайших деталях, а по центру циферблатов еще и запилили имя владельца Klaus с припиской «Dein Lieblingsjuwelier auf der Ko», то есть «ваш любимый ювелир на Ке». Имеется в виду – «на Кенигсаллее», она же Королевская аллея – знаменитый бульвар Дюссельдорфа, где и расположен магазин затейника Клауса. Такая вот весьма «бюджетная» реклама!

Источник:  Сотый, до полного!
Иннокентий Кишкурно
02.01.2026 
