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Нейросеть разогнала этот Maserati до 318 км/ч (без человека!)

Беспилотный Maserati с искусственным интеллектом установил рекорд скорости

Спорткар Maserati MC20, управляемый искусственным интеллектом, разогнался до скорости 318 км/ч без человека на борту, перекрыв прежний свой рекорд, составлявший 310 км/ч. Оба рекорда поставлены объединенной командой Миланского политехнического университета (Politecnico di Milano) и стартапа Indy Autonomous Challenge, ведущих этот проект.

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Заезды проходили на территории принадлежащего NASA Космического центра Кеннеди на острове Мерритт во Флориде – взлетно-посадочная полоса для космических челноков оказалась очень подходящей для установления наземных рекордов скорости. Автомобиль успешно разогнался до 318 км/ч, а затем плавно затормозил и остановился. Человека в машине не было – ею управлял разработанный участниками проекта автопилот.

Зачем это нужно? Проводимые в контролируемых условиях такие испытания без участия реального водителя оценивают стабильность, надежность и время реакции ИИ, что в конечном итоге повышает безопасность при движении по городу – на обычных скоростях, говорят в Миланском политехе.

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И конечно, таким образом они обучают искусственный интеллект движению именно на высоких скоростях. Это сродни миграции технологий из мира автогонок в обычный «гражданский» автопром. Пусть сегодня использование наземных беспилотников на скоростях выше 100 км/ч представляется чем-то из ряда вон, такие эксперименты вполне могут сделать это реальным в будущем... Но вот что будет с понятием «автомобиль для водителя», если не будет водителя?..

Источник: Carscoops

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
09.03.2025 
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