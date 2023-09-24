Кризис не щадит никого: владелец решил расстаться с уникальным спорткаром

На продажу выставлен единственный в России суперкар Maserati MC20 Cielo

Основное отличие Maserati MC20 Cielo от предыдущей модели MC20 заключается в его уникальной крыше из электрохромного стекла. Механизм способен нормально функционировать при температурах от минус 30 до плюс 85 градусов Цельсия. Более того, крыша может быть убрана электроприводом всего за 12 секунд.

Maserati MC20 Cielo

Салон Maserati MC20 Cielo оснащен приборной панелью и информационно-развлекательным экраном диагональю 10,25 дюйма. Рулевое колесо выполнено из углеродного волокна. Сиденья обтянуты кожей на валиках и подголовниках.

Maserati MC20 Cielo

Однако, настоящая сила Maserati MC20 Cielo кроется под его капотом. Двигатель массой 220 кг развивает мощность в 630 л. с. при 7500 оборотах в минуту, а крутящий момент достигает 730 Н·м в диапазоне от 3000 до 5500 оборотов в минуту. Коробка передач роботизированная восьмиступенчатая. Разгон до 100 км/ч всего за 3 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Maserati MC20 Cielo

Продавец просит за Maserati MC20 Cielo 58 млн рублей.

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru