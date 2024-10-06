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Первый построенный NASA луноход Viper в ноябре 2024 года планировалось доставить на Луну ракетой Falcon Heavy компании SpaceX и спускаемой платформой Griffin, которую создала компания Astrobotic
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NASA может продать вам свой лунный модуль, но с одним условием

NASA потратило на луноход Viper 433 миллиона долларов и не смогло его доделать

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решило продать своей новейший спускаемый аппарат Viper, который создавался с целью исследования южного полюса Луны на предмет наличия водяного льда, сообщает источник со ссылкой на The Economist.

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Сообщается, что работы почти завершены – 430-килограмовый аппарат размером с квадроцикл проходит финальное тестирование и калибровку. Но проект с изначальной стоимостью в 250 миллионов долларов на настоящий момент «съел» 433 миллиона. Напомним, NASA – организация государственная и все разработки ведет за счет бюджетных средств.

Первый построенный NASA луноход Viper в ноябре 2024 года планировалось доставить на Луну ракетой Falcon Heavy компании SpaceX и спускаемой платформой Griffin, которую создала компания Astrobotic
Первый построенный NASA луноход Viper в ноябре 2024 года планировалось доставить на Луну ракетой Falcon Heavy компании SpaceX и спускаемой платформой Griffin, которую создала компания Astrobotic

Поэтому финальная доводка аппарата должна лечь на плечи некоей новой коммерческой структуры, которая пожелает приобрести это чудо инженерии. Более того, покупатель обязуется посадить Viper на Луну и провести изначально запланированную миссию. А затем поделиться собранными данными с NASA.

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По последним данным, интерес к луноходу Viper проявила компания Intuitive Machines, но пока нет никаких подробностей о дальнейшей судьбе первого лунохода NASA. В видео ниже – так велись испытания Вайпера около двух лет назад. А первые публикации об этом проекте появились примерно четыре года назад.

Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
06.10.2024
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