В новом Mercedes-Benz S-класса появится интересная опция. Такой пока нет нигде
Компания Мерседес готовится представить обновленную версию своего флагмана S-класса 29 января и утверждает, что изменению подверглись 2700 деталей и компонентов.
Среди прочего седан впервые получит ремни безопасности с подогревом (разработка компании ZF).
В целом, немецкий автопроизводитель планирует внести в флагманский седан значительно больше изменений, чем можно было бы ожидать в середине обычного жизненного цикла модели. «Да, это не обычный фейслифтинг», – пояснил генеральный директор Ола Каллениус.
Любопытно, но большая часть разговоров после дебюта S-класса 2027 года будет сосредоточена на новых ремнях безопасности седана, которые, как утверждается, обеспечат водителям «теплые объятия».
Это вполне очевидный следующий шаг, поскольку Mercedes уже оснастил седан подогревом сидений, рулевого колеса и даже подлокотников. И, как ранее демонстрировал автопроизводитель на концепт-версии, нагревательные элементы в комплекте поясно-плечевых ремней должны быть способны нагреться от 10 градусов по Цельсию до температуры тела всего за 4 минуты.
В Mercedes утверждают, что у этой концепции есть и преимущество для безопасности. Компания, предлагаю эту комфортную опцию, надеется побудить пристегиваться даже последних противников ремней безопасности. А тех, кто всегда пристегивается, затягивать их плотнее к телу. Зимой, например, это побудит водителей снимать объемные зимние куртки. Потому что – чем плотнее ремень прилегает к телу, тем эффективнее он работает при аварии.
Придется немного подождать, чтобы узнать, будут ли ремни с подогревом предлагаться в качестве стандартного оснащения нового S-класса. Но никто не удивится, если эта система распространится на другие авто компании, особенно на его электрокары.
