В новом Mercedes-Benz S-класса появится интересная опция. Такой пока нет нигде

Обновленный Mercedes-Benz S-класса первым получит подогрев ремней безопасности

Компания Мерседес готовится представить обновленную версию своего флагмана S-класса 29 января и утверждает, что изменению подверглись 2700 деталей и компонентов.

Среди прочего седан впервые получит ремни безопасности с подогревом (разработка компании ZF).

В целом, немецкий автопроизводитель планирует внести в флагманский седан значительно больше изменений, чем можно было бы ожидать в середине обычного жизненного цикла модели. «Да, это не обычный фейслифтинг», – пояснил генеральный директор Ола Каллениус.

Любопытно, но большая часть разговоров после дебюта S-класса 2027 года будет сосредоточена на новых ремнях безопасности седана, которые, как утверждается, обеспечат водителям «теплые объятия».

Ремни безопасности в подогревом

Это вполне очевидный следующий шаг, поскольку Mercedes уже оснастил седан подогревом сидений, рулевого колеса и даже подлокотников. И, как ранее демонстрировал автопроизводитель на концепт-версии, нагревательные элементы в комплекте поясно-плечевых ремней должны быть способны нагреться от 10 градусов по Цельсию до температуры тела всего за 4 минуты.

Тизер Mercedes-Benz S-Class 2027 г.

В Mercedes утверждают, что у этой концепции есть и преимущество для безопасности. Компания, предлагаю эту комфортную опцию, надеется побудить пристегиваться даже последних противников ремней безопасности. А тех, кто всегда пристегивается, затягивать их плотнее к телу. Зимой, например, это побудит водителей снимать объемные зимние куртки. Потому что – чем плотнее ремень прилегает к телу, тем эффективнее он работает при аварии.

Придется немного подождать, чтобы узнать, будут ли ремни с подогревом предлагаться в качестве стандартного оснащения нового S-класса. Но никто не удивится, если эта система распространится на другие авто компании, особенно на его электрокары.

