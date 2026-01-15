#
15 января
15 января
15 января
Корейский автоконцерн утратил возможность вернуть свой завод в РФ

Компания Hyundai отказалась выкупать свой завод в России до окончания дедлайна

Концерн Hyundai отказался от права обратного выкупа своих активов в России, сообщает «Газета. ru» со ссылкой на собственные источники. Завод в Санкт-Петербурге останется у российского собственника – компании «АГР Холдинг», подтвердил со ссылкой на свою информацию экс-глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

В российском представительстве корейского концерна «Хендэ Мотор СНГ», а также в компании «АГР» вопросы об обратном выкупе активов оставили без ответов. Не прокомментировали вероятность сделки по выкупу завода корейской стороной и в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Завод с полным циклом производства и мощностью до 230 тысяч автомобилей в год ранее получил инвестиции минимум в 500 миллионов долларов. Уровень локализации некоторых моделей превышал 50%.

Право обратного выкупа завода было предусмотрено договором после его продажи российской структуре в 2024 году за символическую сумму. Этот срок истекает 31 января 2026 года.

Завод возобновил работу под управлением нового собственника и выпускает автомобили под брендом Solaris – модели, которые фактически представляют собой прежние Hyundai и Kia, собранные из оставшихся комплектующих. В планах Solaris – расширение производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  «Газета. ru»
Ушакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
15.01.2026 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
