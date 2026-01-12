#
#
Надежный семейный кроссовер снова можно купить в России: что с ценами

Новые Hyundai Santa Fe доступны на российском рынке по цене от 3,86 млн рублей

Несмотря на рост утильсбора из-за мощного двигателя, в Россию продолжают ввозить новые Hyundai Santa Fe. Последнее, пятое поколение кроссоверов предлагается по цене от 3 860 000 рублей на одном из классифайдов.

За эту цену можно заказать автомобиль в комплектации Modern из Владивостока. Машина оснащена 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 194 л. с. и восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом.

Комплектация включает черный кожаный салон, большой цифровой «кокпит» с приборной панелью и мультимедийной системой, камеру кругового обзора, два люка, проекционный дисплей, многозонный климат-контроль, электрорегулировки сидений первых двух рядов, кожаный мультируль и пакет «зимних опций» с подогревом лобового стекла, боковых зеркал, форсунок стеклоочистителей, руля и всех сидений.

Дороже стоят другие варианты. Так, за 4 490 000 рублей во Владивостоке можно купить кроссовер с 2,0-литровым турбомотором Smartstream мощностью 247 л. с. и тем же 8-ступенчатым автоматом. В Санкт-Петербурге предлагают за такую же сумму версию с 2,5-литровым турбированным двигателем на 281 л. с.

Гибридный Santa Fe с мотором 1,6 л (180 л. с.) и электродвигателем (60 л. с.) продается за 5 215 000 рублей в Благовещенске. Суммарная мощность установки достигает 235 л. с. Автомобиль оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 1,49 кВт·ч и 6-ступенчатой АКП.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Много кроссоверов уже есть в наличии. Например, в Калининграде новый бензиновый Santa Fe стоит 5 190 000 рублей. В Нижнем Новгороде и Оренбурге цена 5 350 000 рублей, в Уфе – 5 390 000 рублей, в Самаре и Казани – 5 450 000 рублей, в Перми – 5 550 000 рублей, а в Челябинске – 5 570 000 рублей.

Также новые и растаможенные Hyundai Santa Fe пятого поколения доступны в Москве, Краснодаре, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Тюмени, Саратове, Екатеринбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

Источник: «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
12.01.2026 
Фото:Hyundai
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+28