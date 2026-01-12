Надежный семейный кроссовер снова можно купить в России: что с ценами

Новые Hyundai Santa Fe доступны на российском рынке по цене от 3,86 млн рублей

Несмотря на рост утильсбора из-за мощного двигателя, в Россию продолжают ввозить новые Hyundai Santa Fe. Последнее, пятое поколение кроссоверов предлагается по цене от 3 860 000 рублей на одном из классифайдов.

За эту цену можно заказать автомобиль в комплектации Modern из Владивостока. Машина оснащена 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 194 л. с. и восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом.

Комплектация включает черный кожаный салон, большой цифровой «кокпит» с приборной панелью и мультимедийной системой, камеру кругового обзора, два люка, проекционный дисплей, многозонный климат-контроль, электрорегулировки сидений первых двух рядов, кожаный мультируль и пакет «зимних опций» с подогревом лобового стекла, боковых зеркал, форсунок стеклоочистителей, руля и всех сидений.

Дороже стоят другие варианты. Так, за 4 490 000 рублей во Владивостоке можно купить кроссовер с 2,0-литровым турбомотором Smartstream мощностью 247 л. с. и тем же 8-ступенчатым автоматом. В Санкт-Петербурге предлагают за такую же сумму версию с 2,5-литровым турбированным двигателем на 281 л. с.

Гибридный Santa Fe с мотором 1,6 л (180 л. с.) и электродвигателем (60 л. с.) продается за 5 215 000 рублей в Благовещенске. Суммарная мощность установки достигает 235 л. с. Автомобиль оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 1,49 кВт·ч и 6-ступенчатой АКП.

Hyundai Santa Fe

Много кроссоверов уже есть в наличии. Например, в Калининграде новый бензиновый Santa Fe стоит 5 190 000 рублей. В Нижнем Новгороде и Оренбурге цена 5 350 000 рублей, в Уфе – 5 390 000 рублей, в Самаре и Казани – 5 450 000 рублей, в Перми – 5 550 000 рублей, а в Челябинске – 5 570 000 рублей.

Также новые и растаможенные Hyundai Santa Fe пятого поколения доступны в Москве, Краснодаре, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Тюмени, Саратове, Екатеринбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России.

Hyundai Santa Fe

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.