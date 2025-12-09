Этот проверенный корейский кроссовер снова в РФ и доступнее китайских конкурентов

Hyundai Santa Fe предлагают в России по цене от 3,5 млн рублей

В Россию вернулся один из самых проверенных и надежных кроссоверов- Hyundai Santa Fe.

Несмотря на новые правила ввоза, автомобиль продолжает поступать в страну по параллельному импорту и, что важно, сохраняет конкурентную цену. Его стоимость начинается от 3,5 млн рублей, что делает его выгодным предложением на фоне официально представленных китайских аналогов.

Например, популярные Geely Atlas и Monjaro, а также новинка Jaecoo J8 оцениваются дилерами значительно дороже – в 3 717 190 рублей, 4 549 990 рублей и 4 274 000 рублей соответственно.

За минимальную сумму можно заказать Santa Fe с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и 8-ступенчатым автоматом.

Hyundai Santa Fe

Предложения доступны по всей стране: от Владивостока и Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга и Москвы. В зависимости от города и комплектации, покупателям доступны различные версии, включая мощные полноприводные и даже гибридные модификации.

Цены на машины из наличия, как правило, выше, чем на автомобили под заказ, но выбор остается широким в большинстве крупных городов России.

Автомобили из наличия можно найти в Перми, Москве, Омске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Красноярске и еще нескольких городах России.

Hyundai Santa Fe

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ