Hyundai Santa Fe
9 декабря
Этот проверенный корейский кроссовер снова в РФ и доступнее китайских конкурентов
Hyundai Santa Fe предлагают в России по цене от...
Уйдут ли бренды GAC и Geely из РФ
9 декабря
Уйдут ли бренды GAC и Geely из РФ
В компаниях GAC и Geely ответили на вопрос о...
Один из крупных поставщиков АВТОВАЗа переходит на трехдневку
9 декабря
Один из крупных поставщиков АВТОВАЗа переходит на трехдневку
Димитровградский автоагрегатный завод перейдет...

Этот проверенный корейский кроссовер снова в РФ и доступнее китайских конкурентов

Hyundai Santa Fe предлагают в России по цене от 3,5 млн рублей

В Россию вернулся один из самых проверенных и надежных кроссоверов- Hyundai Santa Fe.

Несмотря на новые правила ввоза, автомобиль продолжает поступать в страну по параллельному импорту и, что важно, сохраняет конкурентную цену. Его стоимость начинается от 3,5 млн рублей, что делает его выгодным предложением на фоне официально представленных китайских аналогов.

Например, популярные Geely Atlas и Monjaro, а также новинка Jaecoo J8 оцениваются дилерами значительно дороже – в 3 717 190 рублей, 4 549 990 рублей и 4 274 000 рублей соответственно.

За минимальную сумму можно заказать Santa Fe с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и 8-ступенчатым автоматом.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Предложения доступны по всей стране: от Владивостока и Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга и Москвы. В зависимости от города и комплектации, покупателям доступны различные версии, включая мощные полноприводные и даже гибридные модификации.

Цены на машины из наличия, как правило, выше, чем на автомобили под заказ, но выбор остается широким в большинстве крупных городов России.

Автомобили из наличия можно найти в Перми, Москве, Омске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Красноярске и еще нескольких городах России.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/403179-geely
09.12.2025 
Фото:https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/403179-geely
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+28