Популярный в России кроссовер обновился — что изменилось

Haval представил обновленный кроссовер H7 2026 модельного года с новым мотором

Обновления в Haval H7 2026 модельного года включают как технические новшества, так и улучшения мультимедийной системы и дизайна салона.

Под капотом теперь установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 231 л. с., что заметно выше прежних 192 л. с. Крутящий момент вырос до 380 Н·м, тогда как раньше он составлял 320 Н·м. Новый двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-6 вместо Евро-5, применяемого ранее. Трансмиссия осталась без изменений – это 7-ступенчатый робот с системой полного привода Torque-On-Demand.

Haval H7 2026

Что касается мультимедиа, в машине появилась интеграция с онлайн-сервисом VK Видео. Просмотр видео доступен только в режиме стоянки, при этом контент во многом можно просматривать даже без авторизации, либо синхронизируя с аккаунтом пользователя. Кроме того, внедрена платформа «Яндекс Авто» с возможностью управлять функциями автомобиля голосом через «Яндекс Станцию» при активных сервисах GWM Connection.

Дополнительно мультимедийный комплекс получил приложение «Смарт виджет» для настройки виджетов и горячих клавиш, а также функцию разделения экрана, позволяющую одновременно видеть информацию о климате, аудио и другие данные. Еще один элемент – курсор Smart Ball, который на дисплее показывает скорость, уведомления о смене трека и подключении устройств через Bluetooth, USB или Wi-Fi.

Haval H7 2026

Внутреннее оформление также обновлено: черный потолок стал новой чертой всех версий кроссовера.

О цене и точных сроках начала продаж пока не сообщается.

Первый запуск Haval H7 на российском рынке произошел весной 2025 года. Модель относится к сегменту SUV-D – это крупный семейный кроссовер с брутальным угловатым кузовом, выделяющимся массивными колесными арками. Производство налажено на предприятии Haval в Тульской области.

