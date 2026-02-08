Полный привод, скромный расход, богатое оснащение — новый кроссовер скоро в РФ

Кроссовер iCaur V27 выйдет на рынок России с ценой около 5 млн рублей

Линейка суббрендов концерна Chery расширяется: к выходу на российский рынок готовится марка iCaur.

Внешне iCaur V27 напоминает классический Toyota Land Cruiser 70.

Ее первую модель, предсерийный кроссовер V27, показали в России потенциальным покупателям. Задача – собрать мнения и учесть пожелания для того, чтобы внедрить их в товарную машину.

Внешне V27 смахивает на классический вездеход Toyota Land Cruiser 70, особенно в варианте с песочной окраской кузова. Но по размерам iCaur крупнее: 5045×1976×1894 мм. Колесная база тоже недетская – 2900 мм. Снаряженная масса – около 2,6 т.

Интерьер iCaur V27 типичен для современных китайских авто.

Брутальная внешность в духе Крузака обманчива, ведь конструкция тут далеко не кондовая. Кузов несущий, а вместо неразрезных мостов – передний McPherson и задняя многорычажка. Это последовательный гибрид: бензиновый турбомотор 1.5 приводит генератор, питающий в том числе литий-ионный тяговый аккумулятор емкостью 34 кВт·ч.

iCaur V27 — последовательный гибрид.

Привод – полный. За каждую ось отвечает отдельный электромотор. Суммарная отдача силовой установки на пике составляет 465 л. с., а в 30‑минутном режиме – 152 л. с. Заявлены разгон до сотни за 6,5 с и запас хода 1100 км (155 км можно проезжать на электротяге).

Интерьер типичен для современных «китайцев»: компактная цифровая панель приборов и большой «телевизор» медиасистемы по центру. Салон может быть как с двумя, так и с тремя рядами сидений.

В продаже V27 появится через полгода. Можно предположить, что за стартовую версию попросят 5 млн рублей.

