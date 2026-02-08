#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Полный привод, скромный расход, богатое оснащение — новый кроссовер скоро в РФ

Кроссовер iCaur V27 выйдет на рынок России с ценой около 5 млн рублей

Линейка суббрендов концерна Chery расширяется: к выходу на российский рынок готовится марка iCaur.

Внешне iCaur V27 напоминает классический Toyota Land Cruiser 70.
Внешне iCaur V27 напоминает классический Toyota Land Cruiser 70.

Ее первую модель, предсерийный кроссовер V27, показали в России потенциальным покупателям. Задача – собрать мнения и учесть пожелания для того, чтобы внедрить их в товарную машину.

Внешне V27 смахивает на классический вездеход Toyota Land Cruiser 70, особенно в варианте с песочной окраской кузова. Но по размерам iCaur крупнее: 5045×1976×1894 мм. Колесная база тоже недетская – 2900 мм. Снаряженная масса – около 2,6 т.

Интерьер iCaur V27 типичен для современных китайских авто.
Интерьер iCaur V27 типичен для современных китайских авто.
Брутальная внешность в духе Крузака обманчива, ведь конструкция тут далеко не кондовая. Кузов несущий, а вместо неразрезных мостов – передний McPherson и задняя многорычажка. Это последовательный гибрид: бензиновый турбомотор 1.5 приводит генератор, питающий в том числе литий-ионный тяговый аккумулятор емкостью 34 кВт·ч.

iCaur V27 — последовательный гибрид.
iCaur V27 — последовательный гибрид.

Привод – полный. За каждую ось отвечает отдельный электромотор. Суммарная отдача силовой установки на пике составляет 465 л.с., а в 30‑минутном режиме – 152 л.с. Заявлены разгон до сотни за 6,5 с и запас хода 1100 км (155 км можно проезжать на электротяге).

Интерьер типичен для современных «китайцев»: компактная цифровая панель приборов и большой «телевизор» медиасистемы по центру. Салон может быть как с двумя, так и с тремя рядами сидений.

В продаже V27 появится через полгода. Можно предположить, что за стартовую версию попросят 5 млн рублей.

iCaur V27 — последовательный гибрид.
Внешне iCaur V27 напоминает классический Toyota Land Cruiser 70.
Интерьер iCaur V27 типичен для современных китайских авто.
Салон iCaur V27 может быть как с двумя, так и с тремя рядами сидений.
  • Об интересных нюансах кроссоверов Chery Tiggo 7 и Jetour Dashing рассказано тут.
Милешкин Кирилл
Фото:Chery
Количество просмотров 270627
08.02.2026 
Фото:Chery
