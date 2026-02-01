Назван (почти) идеальный кроссовер на замену Крете — за 1,5 млн рублей!

Эксперт «За рулем» рассказал, что происходит с кроссовером Changan через 5 лет

На вторичном рынке становится все больше китайских SUV – их доля среди всех кроссоверов до 5 лет достигла 38%, и это не предел.

Растет и интерес – главным образом, ввиду цены. Как рассказывает в новом номере «За рулем» Сергей Зиновьев, сейчас за 1,5 млн можно взять что-то из среднеразмерного сегмента (пусть и самого его начала), тогда как компактные пятилетки Hyundai Creta и Nissan Qashqai ощутимо дороже. Настолько ли китайские кроссоверы хуже Кашкая или Креты, насколько дешевле? Или ключевую роль в ценообразовании играет репутация?

В данный момент однозначного ответа на этот вопрос уже нет, и эксперт берется объяснить это на примере Changan CS55. Взглянем на этот кроссовер: длина – 4500 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 505 литров. Привод – только передний. Продавали такие машины с 2019 до 2023 года.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– За 1,5 млн несложно найти машину с пробегом 50–80 тысяч км и – внимание! – с гидроавтоматом (75% машин) или механической коробкой. Редкий случай, когда у китайского «бюджетника» именно такой набор. Причем автомат японский – шестиступенчатый Aisin TF-71SC с ресурсом 300 тысяч км, известный нам по автомобилям Volvo и Peugeot/Citroen. После 100 тысяч может засориться теплообменник, но чаще до 200 тысяч км все в порядке. О характере МКП, к сожалению, толком ничего не известно.

Мотор единственный – JL476ZQCD 1.5 (143 л.с.). Полностью алюминиевый, с турбонаддувом, но впрыск распределенный, разрешен бензин АИ-92. Есть гидрокомпенсаторы. Мотористы заверяют, что 250 тысяч км выдержит. Цепь ГРМ, может быть, тоже. Особых вопросов к нему нет. Случаются течи, недолговечны подушки двигателя – и это, в общем, все.

Жалоб на быструю коррозию нет. К надежности нареканий минимум. До 80–100 тысяч км предсказуемо выходят из строя только стойки стабилизатора. Различные мелкие поломки единичны, большей частью это сбои электроники. Весьма добротная машина.

Есть ли на вторичке еще что-то подобное? Какие трудности ждут владельцев? Читайте в февральском «За рулем» – уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Вместо Кашкая» из журнала «За рулем» № 02 за 2026 год.