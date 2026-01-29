Рынок отреагировал: на не попавшие под утильсбор иномарки с пробегом резко взвинтили цены

Ажиотажный спрос на б/у автомобили до 160 л.с. привел к их подорожанию на 15%

Рынок подержанных иномарок в России переживает ценовой скачок.

Автомобили с двигателями мощностью до 160 л.с., не облагаемые утилизационным сбором, подорожали в среднем на 15% из-за всплеска ажиотажного спроса.

Как сообщили «Известиям» поставщики и дилеры, китайские продавцы оперативно проиндексировали цены в ответ на растущий интерес со стороны российских автомобилистов.

Основной поток импорта таких машин, среди которых особенно востребованы Volkswagen Golf, Audi A3 и BMW X1, теперь идет из Китая, сменив прежние каналы из Кореи, Европы, а также из других стран ЕАЭС через Белоруссию.

По словам эксперта Романа Трофимова, на фоне повышенного спроса цены в КНР выросли на 10-15% по сравнению с осенью 2024 года. К примеру, стоимость трехлетней Audi A3 увеличилась с 1,37–1,43 млн до 1,54–1,65 млн рублей. В итоге полная цена ввоза автомобиля «под ключ» для конечного покупателя выросла на 150–160 тысяч рублей.

Рост цен подтверждают и в Российской ассоциации автодилеров (РОАД). Как отмечают аналитики, смещение фокуса импорта на б/у автомобили ценой 2–3 млн рублей обострит конкуренцию на рынке, где им придется соперничать с новыми китайскими и отечественными моделями.

