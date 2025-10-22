#
Volkswagen остановит производство некоторых моделей

Bild: Volkswagen приостановит выпуск Golf и Tiguan из-за нехватки чипов

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится временно остановить производство нескольких моделей автомобилей из-за нехватки полупроводников, что связано с неопределенной ситуацией вокруг компании Nexperia.

Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники, в первую очередь это коснется модели Golf, затем на очереди остановка выпуска кроссовера Tiguan. Ожидается, что запасов полупроводников хватит на обычный режим работы заводов только на неделю, после чего придется приостановить конвейер.

По информации издания, для Volkswagen остановка производства станет «катастрофой», ведь концерн уже сталкивается с трудностями из-за растущей конкуренции со стороны китайских производителей и высоких пошлин в США.

Компания рассматривает возможность перевода сотрудников на временную неполную занятость, что может затронуть десятки тысяч работников. Представитель Volkswagen в комментарии изданию подтвердил, что компания отслеживает ситуацию на рынке полупроводников и что «запасы производственных материалов на ближайшее время обеспечены».

12 октября Министерство экономики Нидерландов активировало «закон о доступности товаров» в отношении Nexperia – это мера применяется в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Два дня спустя Апелляционный суд Амстердама отстранил главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от должности и назначил временного директора. Все акции Nexperia Holding, кроме одной, были переданы в управление независимому управляющему. В ответ на эти события, как сообщает Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить определенные компоненты за пределы страны.

Nexperia, принадлежащая китайской компании Wingtech, занимается производством микрочипов для автомобильной промышленности Европы и бытовой электроники.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  ТАСС
22.10.2025 
