Ездят до последнего: названы лидеры по износу автомобилей

Авто.ру Бизнес: пробег б/у машин в Москве и СПб растет быстрее, чем в регионах

Российские подержанные автомобили стремительно «наматывают» километры.

За последние два года средний пробег по стране вырос почти на 23%, но особенно активно этот процесс идет в столицах. Согласно данным Авто.ру Бизнес, в Москве показатель вырос на 39 тыс. км, достигнув 173 423 км, а в Санкт-Петербурге – почти на 46 тысяч, до 181 576 км. В регионах рост скромнее – плюс 30 тыс. км, что в итоге составило 161,7 тыс. км.

Основной драйвер такого тренда – частные владельцы, которые сейчас меняют автомобили реже. «В условиях роста цен многие используют машину максимально долго, откладывая продажу. Они выставляют авто, лишь когда пробег перешагивает психологически важную отметку», – пояснил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов.

Пробег в объявлениях от частников с начала 2024 года подскочил более чем на 22 тыс. км. Напротив, официальные дилеры остаются источником самых «свежих» по километражу автомобилей.

Их средний пробег растет медленнее всех – всего на 8 тыс. км за два года. У профессиональных перекупщиков машины изнашиваются быстрее дилерских, но медленнее частных: их средний показатель увеличился более чем на 12 тыс. км.

Таким образом, разрыв в возрасте автомобилей между разными каналами продаж на рынке увеличивается.

