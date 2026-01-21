#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Platinum
21 января
Новый седан Toyota с пневмоподвеской и креслами невесомости уже скоро в продаже
Новый седан Toyota Platinum 7 за 2,2 млн рублей...
В России машины блокируют машины Porsche: причины
21 января
В России машины блокируют машины Porsche: причины
В сервисных центрах назвали цены на ремонт...
Во дворе — не дома! ГИБДД взяла под контроль придомовые территории
21 января
Во дворе — не дома! ГИБДД взяла под контроль придомовые территории
Эксперты: расслабленная парковка у подъезда...

Цены на автомобили с пробегом снизились, но вскоре могут вырасти

Цены на подержанные авто снизились на 150-200 тыс., но ожидается рост с февраля

По словам Вадима Черноусова, директора департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф», с января цены на подержанные машины не увеличились, а снизились практически на все модели.

Рекомендуем
7-местный минивэн с фокусовскими генами, стойкостью к ржавчине и ценником до 1,5 млн

В сегменте среднего и выше среднего класса цены упали на 150–200 тысяч рублей. Для бюджетных моделей стоимость почти не изменилась. Эксперт выделил несколько моделей с заметным снижением цен: Geely Monjaro, Toyota Camry, LiXiang L7 и LiXiang L9. При этом, например, цена на Geely Coolray осталась практически без изменений.

В период с начала года на рынке подержанных машин спрос традиционно низкий. Сейчас лучший момент для покупки автомобиля с пробегом, полагает эксперт. Но уже с февраля цены могут пойти вверх из-за роста спроса.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рост стоимости машин с пробегом, по мнению эксперта, не превысит 8-10%, если ключевая ставка и другие важные рыночные показатели останутся стабильными. При этом на цены может повлиять ситуация с новыми автомобилями. Если будет дефицит и подорожание новых машин, то цены на подержанные авто тоже вырастут.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 37
21.01.2026 
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0