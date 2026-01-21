Цены на автомобили с пробегом снизились, но вскоре могут вырасти

Цены на подержанные авто снизились на 150-200 тыс., но ожидается рост с февраля

По словам Вадима Черноусова, директора департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф», с января цены на подержанные машины не увеличились, а снизились практически на все модели.

В сегменте среднего и выше среднего класса цены упали на 150–200 тысяч рублей. Для бюджетных моделей стоимость почти не изменилась. Эксперт выделил несколько моделей с заметным снижением цен: Geely Monjaro, Toyota Camry, LiXiang L7 и LiXiang L9. При этом, например, цена на Geely Coolray осталась практически без изменений.

В период с начала года на рынке подержанных машин спрос традиционно низкий. Сейчас лучший момент для покупки автомобиля с пробегом, полагает эксперт. Но уже с февраля цены могут пойти вверх из-за роста спроса.

Рост стоимости машин с пробегом, по мнению эксперта, не превысит 8-10%, если ключевая ставка и другие важные рыночные показатели останутся стабильными. При этом на цены может повлиять ситуация с новыми автомобилями. Если будет дефицит и подорожание новых машин, то цены на подержанные авто тоже вырастут.

